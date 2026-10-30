Morto Paolo Galluzzi noto esperto di Leonardo e Galileo, ideò l'archivio digitale delle opere di Da Vinci

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È morto a Firenze Paolo Galluzzi, storico della scienza ed esperto delle opere di Leonardo da Vinci e Galileo Galilei. Aveva 84 anni. Il professore, scomparso il 29 ottobre 2026 dopo una malattia, aveva diretto il Museo Galileo di Firenze per quasi quarant’anni, dal 1982 al 2021, contribuendo a trasformarlo in un centro di ricerca e divulgazione conosciuto a livello internazionale. Tra i suoi lavori più importanti figura la Leonardo//thek@, un archivio digitale e multimediale dedicato ai manoscritti e ai disegni di Leonardo da Vinci, ideato per favorire l’accesso alle opere dello scienziato e artista rinascimentale.

Chi era Paolo Galluzzi

Nato a Firenze il 23 aprile 1942, Paolo Galluzzi aveva studiato all’Università del capoluogo toscano, dove si era laureato nel 1968 sotto la guida dello storico della filosofia Eugenio Garin.

Dopo la laurea aveva intrapreso un percorso di ricerca dedicato alla storia della scienza, concentrandosi soprattutto sul Rinascimento e sull’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Tra il 1970 e il 1980 aveva lavorato come ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche presso il Lessico Intellettuale Europeo di Roma.

Durante questo periodo aveva contribuito alla realizzazione in formato digitale del Lessico delle opere di Galileo Galilei, un progetto dedicato allo studio del linguaggio e dei concetti utilizzati dallo scienziato.

Nel 1979 era diventato professore di Storia della scienza all’Università di Siena, dove aveva insegnato fino al 1994.

Successivamente aveva proseguito la carriera accademica all’Università di Firenze, ricoprendo il ruolo di professore ordinario fino al 2010.

Aveva inoltre svolto attività didattica e di ricerca in importanti istituzioni straniere, tra cui Harvard, Princeton e il Massachusetts Institute of Technology.

La direzione del Museo Galileo e l’archivio digitale di Leonardo da Vinci

Il nome di Paolo Galluzzi è strettamente legato al Museo Galileo di Firenze, l’istituzione dedicata alla storia della scienza e alla conservazione degli strumenti scientifici.

Ne aveva assunto la direzione nel 1982, mantenendo l’incarico fino al 2021.

Durante questo periodo aveva promosso attività di ricerca, mostre internazionali e iniziative per rendere accessibili le collezioni museali.

Un ruolo centrale nella sua attività era stato occupato dagli studi su Leonardo da Vinci.

Galluzzi aveva ideato e diretto la Leonardo//thek@, un sistema digitale progettato per raccogliere, organizzare e consentire la consultazione dei manoscritti e dei disegni leonardiani.

Il progetto aveva introdotto nuove possibilità di accesso ai documenti storici attraverso strumenti informatici e contenuti multimediali.

Lo storico era stato anche presidente della Commissione per l’Edizione Nazionale dei manoscritti e dei disegni di Leonardo.

Nel 2017 era stato nominato presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del cinquecentenario della morte dell’artista, ricorrenza celebrata nel 2019.

Gli studi su Galileo Galilei

Accanto alle ricerche su Leonardo, Paolo Galluzzi aveva dedicato una parte importante della propria attività scientifica a Galileo Galilei.

I suoi studi avevano riguardato le opere, il linguaggio scientifico e l’influenza dello scienziato sulla cultura europea.

Nel corso della carriera aveva contribuito anche ai progetti editoriali legati all’Edizione Nazionale delle opere di Galileo.

Tra le iniziative espositive più conosciute figurano “Leonardo architetto e ingegnere”, presentata a Toronto nel 1989, e “Gli ingegneri del Rinascimento”, mostra itinerante ospitata in diverse città internazionali.

Nel 2009 aveva curato l’esposizione “Galileo. Immagini dell’universo dall’antichità al telescopio”, dedicata alla storia dell’osservazione astronomica.

Tra il 2018 e il 2019 aveva inoltre ideato una mostra sul Codice Leicester di Leonardo da Vinci, incentrata sugli studi dell’artista relativi all’acqua e ai fenomeni naturali.

Il cordoglio del Museo Galileo

La scomparsa dello storico è stata annunciata anche dal Museo Galileo, che ha pubblicato un messaggio di cordoglio il 29 ottobre.

L’istituzione ha ricordato Galluzzi come un “insigne storico della scienza e figura cardine nella storia della nostra istituzione”, sottolineando il ruolo svolto nel corso dei decenni alla guida del museo.

Nel comunicato viene evidenziato come la sua attività abbia contribuito a rendere l’istituzione fiorentina un punto di riferimento internazionale per gli studi su Galileo e Leonardo.