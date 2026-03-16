Morto Paolo Pazzaglia ex candidato sindaco della Spezia, malore o incidente sono le piste più probabili

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Paolo Pazzaglia, ex candidato sindaco della Spezia, è stato trovato morto. Il cadavere dell’uomo, che aveva 52 anni, è stato rinvenuto all’interno di un’auto lungo una strada che porta dalla città ligure alle Cinque Terre. Non sono ancora chiare le cause del decesso, che potrebbe essere stato dovuto a un incidente o a un malore. Sulla vicenda indaga la questura della Spezia.

Trovato morto Paolo Pazzaglia

Paolo Pazzaglia, 52enne ex candidato sindaco della Spezia, è stato trovato senza vita all’interno di un’auto.

A lanciare l’allarme è stato un passante, che ha notato la macchina, con all’interno il cadavere, in una zona boschiva lungo una strada che collega Spezia con le Cinque Terre.

Dopo la segnalazione, a riconoscere la vittima sono stati gli agenti delle volanti della polizia.

L’indagine per atti persecutori e revenge porn

Paolo Pazzaglia era stato al centro di un caso giudiziario la scorsa estate.

Il 52enne era stato indagato con l’ipotesi di reato di atti persecutori, revenge porn e diffamazione ai danni dell’ex compagna.

L’uomo aveva respinto ogni accusa denunciando un presunto furto di foto e video dal suo pc. A guidare le indagini della procura di Spezia era stata la sostituta procuratrice Monica Burani.

Le ipotesi sulla morte

Sulla morte di Paolo Pazzaglia è stata aperta un’indagine.

Nessuna pista è esclusa: la questura della Spezia valuta le ipotesi dell’incidente o del malore.

Il quotidiano Repubblica riporta che l’uomo si sarebbe tolto la vita e che sul cadavere non sarebbero state trovate ferite o segni di alcun tipo.

Chi era Paolo Pazzaglia

Paolo Pazzaglia, 52 anni, si era candidato con la lista “Spezia al Centro” alle ultime elezioni amministrative nel 2022. Aveva inoltre già annunciato la sua nuova candidatura anche per il 2027.

Nella biografia sui social si definiva “classe 73, Lavoratore ed eterno ragazzo. Ma prima di tutto Spezzino ed amante della propria Città”.

Nel suo ultimo post su Instagram aveva condiviso la frase: “Bisogna avere un sacco di spazio per tenersi tutto dentro”. In un altro ancora la frase “Meglio che ti abitui da piccolo alle ingiustizie perché da grande non ti ci abitui più”.