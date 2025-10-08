Morto Paolo Sottocorona meteorologo di La7 che si era schierato con la Flotilla, il ricordo di Mentana

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A 77 anni è morto Paolo Sottocorona, uno dei volti più amati di La7. Ad annunciare al pubblico la sua scomparsa è stato Enrico Mentana, che sui social ha parlato di “un nostro lutto”. Sottocorona è stato uno stimato meteorologo, ma oltre alle previsioni del tempo conduceva un altro format, Tempo al tempo.

Addio a Paolo Sottocorona

Mercoledì 8 ottobre è morto Paolo Sottocorona. La notizia è comparsa sul telegiornale di La7, l’emittente che era la seconda casa del grande assente di oggi.

Negli anni si era fatto apprezzare per la passione con cui metteva in pratica il suo lavoro: meteorologo, Sottocorona riusciva a spiegare i fenomeni metereologici dovuti al cambiamento climatico con precisione, riuscendo a offrire un servizio alla portata di tutti.

Per il momento non è dato conoscere le circostanze che hanno portato alla morte. Come sottolinea Today, Paolo Sottocorona ha lavorato fino alla fine dei suoi giorni: la mattina di mercoledì 8 ottobre è andato in onda per l’ultima volta.

La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto all’interno degli studi di La7, dato il messaggio breve ma sofferto lasciato da Enrico Mentana sul suo profilo Instagram.

Il ricordo di Enrico Mentana

Enrico Mentana ha pubblicato il suo messaggio di commiato nella tarda serata di mercoledì 8 ottobre, sui suoi canali social: “Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona”.

E pieno di affetto e dolore è un articolo pubblicato sul sito ufficiale del Tg di La7, dove Paolo Sottocorona viene ricordato “non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo garbo, la sua gentilezza e la sua profonda empatia”.

Dall’Aeronautica Militare al meteo su La7

Nato a Firenze nel 1947, Paolo Sottocorona nel 1972 mosse i suoi primi passi negli ambienti militari entrando nell’Aeronautica come ufficiale del servizio metereologico. Dopo l’esperienza per il Servizio di Guidonia, nel 1986 è approdato nel Centro Nazionale di Meteorologia.

Ottenuto il grado di Capitano ha conquistato il piccolo schermo e ha proseguito la sua carriera scegliendo la divulgazione a mezzo televisione, spostandosi tra Telemontecarlo e la Rai, fino allo sbarco su La7. Qui ha condotto per anni l’appuntamento con le previsioni del tempo, poi ha prestato il volto per il format Tempo al Tempo.

Il sostegno alla Global Sumud Flotilla

La mattina del 24 settembre Sottocorona, nel corso di un suo intervento nei format del mattino, ha commentato con parole severe l’attacco perpetrato alle barche della Global Sumud Flotilla nelle acque internazionali nei pressi di Creta.

“Una volta si chiamava pirateria. Oggi non lo so come si chiami, ma comunque è un crimine“, ha detto. Poi, riferendosi alle ondate di odio nei confronti degli attivisti, ha aggiunto: “Tu non condividi, ma perché devi criticare qualcuno che fa qualcosa?”, e infine: “Guardate, se fosse talmente inutile perché verrebbero attaccate queste barche? Insomma facciamoci qualche domanda e diamoci qualche risposta. Non è difficile dare risposta a questo”.