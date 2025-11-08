Morto Paolo Virno, il filosofo comunista ex militante di Potere Operaio aveva 73 anni: insegnava a Roma Tre

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

È morto a 73 anni Paolo Virno, filosofo e intellettuale comunista. Virno era docente di Filosofia del linguaggio, semiotica ed etica presso l’università di Roma Tre. Nel corso degli anni è stato tra i protagonisti del movimento comunista ed è stato militante di Potere Operaio.

Nato a Napoli, Paolo Virno è stato un importante protagonista della scena politica e culturale, diventando un punto di riferimento per molte generazioni di studenti e studiosi, anche grazie ai suoi libri come “Grammatica della moltitudine” e “Parole con parole: poteri e limiti del linguaggio”.

Il filosofo si è formato nel movimento operaio ed è stato parte attiva e militante di Potere Operaio. Paolo Virno si è spento il 7 novembre.

Paolo Virno (al centro) durante una manifestazione

L’inchiesta 7 aprile e l’assoluzione

Formatosi all’interno del movimento operaista, Paolo Virno partecipò attivamente alle attività di Potere Operaio.

Fu coinvolto nella nota inchiesta giudiziaria denominata 7 aprile, avviata dal pm Calogero, durante la quale, negli anni Ottanta, trascorse un periodo di detenzione insieme a numerosi intellettuali e studenti, accusati – poi ingiustamente – di appartenere a gruppi armati. Proprio durante la detenzione ebbe modo di elaborare ancora di più le sue teorie, che trovarono spazio nella rivista Luogo Comune.

Il filosofo Paolo Virno venne infine assolto da tutte le imputazioni.

Il ricordo del filosofo Paolo Virno

“’Sostanza di cose sperate’: dicevi così per dire comunismo. E la tua vita è stata fatta di quelle cose, nella filosofia, nel preparare una cena, nell’amicizia. Una tristezza infinita, oggi, appena lenita dal fatto che te ne sei andato il 7 novembre, il giorno dell’assalto al cielo”, lo ha ricordato così Sandro Mezzadra, professore di Filosofia politica all’Università di Bologna e amico di Paolo Virno.

Anche la filosofa Judith Revel ha ricordato Virno: “Paolo era un immenso umano, dotato di un’inverosimile generosità, di braccia anormalmente lunghe, di un eccezionale talento per raccontare le storie, e di un’intelligenza tanto strepitosa quanto gentile”.

Oltre all’insegnamento accademico, negli anni Paolo Virno si è messo al servizio della comunità fondando la LUM, Libera Università Metropolitana, per portare la cultura al di fuori dei circoli tradizionali.