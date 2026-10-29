Morto Patrick Stewart, capitano Picard di Star Trek: quel provino fatto non sapendo nulla della serie

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto Patrick Stewart, l’attore celebre per il ruolo di Jean-Luc Picard nella saga di Star Trek e per quello del professor Xavier nella saga cinematografica degli X-Men. Aveva 86 anni ed era malato di Alzheimer e demenza. Si è spento a Los Angeles “dopo un breve e commovente viaggio”, ha dichiarato un portavoce. La sua è stata una vita difficile, segnata da un padre violento che lo picchiava ogni giorno.

È morto Patrick Stewart

L’attore che ha interpretato il capitano dell’Enterprise, Patrick Stewart, è morto. Aveva 86 anni. Negli ultimi anni, dopo aver interpretato ruoli iconici come quello di Jean-Luc Picard e del professor Xavier nella saga degli X-Men, si stava curando per l’Alzheimer e la demenza.

Si è spento a Los Angeles e, secondo un portavoce, lo ha fatto dopo “un breve e commovente viaggio”.

La sua è stata una lunga carriera come attore, prima ancora che di cinema, di teatro. Negli anni ’60 e ’70 ha preso parte alla Royal Shakespeare Company, per poi passare alla televisione e al cinema, dove ha incontrato la fama internazionale. La sua ultima apparizione sarà in Avengers: Doomsday, in uscita a dicembre, dove interpreta per l’ultima volta il professor Xavier nella saga Marvel.

L’infanzia difficile

Patrick Stewart aveva raccontato di aver avuto un’infanzia difficile. Cresciuto in una piccola casa in un’altrettanto piccola cittadina, ha raccontato di aver diviso per molto tempo il letto con suo fratello di cinque anni più grande.

La condizione era di povertà, una condizione che condivideva con diversi compagni di scuola. Andavano con stivali di gomma, senza calze, e per svagarsi c’erano libri o attività all’aperto.

Ma soprattutto ricorda i momenti difficili con suo padre. Questi, di ritorno dalla guerra, aveva iniziato a bere. Era un uomo violento tanto con la moglie quanto con i figli. “Ci sono stati anni in cui ho odiato mio padre profondamente e lo temevo”, lo ricorda.

Il provino per Star Trek

Patrick Stewart è conosciuto per la sua interpretazione del capitano Jean-Luc Picard in Star Trek, ma prima del suo provino non sapeva molto della serie di fantascienza.

Ha raccontato che i suoi figli trovavano divertente il fatto che stesse facendo il provino per qualcosa che non conosceva. Da sempre attore teatrale, venne convinto dai figli che gli dissero di come apprezzassero la serie televisiva.

Per fargli capire a quale serie si riferissero gli hanno detto: “Quelli con le magliette colorate”. Era tutto quello che sapeva. Negli anni Ottanta, durante il provino, rischiò di non ottenere la parte. Il primo colloquio durò appena sei minuti, aveva raccontato Stewart in un’intervista. Sei mesi dopo il provino che credeva essere andato male, gli hanno offerto la parte.