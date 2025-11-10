Morto Peppe Vessicchio, rivelazione di Fabio Fazio a Che tempo che fa: "Doveva venire ma è stato ricoverato"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Domenica 9 novembre, Fabio Fazio ha dedicato la puntata di Che tempo che fa a Peppe Vessicchio, il direttore d’orchestra morto a 69 anni dopo una polmonite interstiziale. Parole commosse anche da parte di Luciana Littizzetto: entrambi hanno ricordato l’amico e gli sketch con lui sul palco, al Festival di Sanremo ma non solo.

Il ricordo di Fabio Fazio in apertura di punta

Fabio Fazio ha aperto il programma con l’immediata dedica a Peppe Vessicchio.

Il conduttore ha svelato che la settimana prima avrebbe dovuto avere ospite proprio il direttore d’orchestra, in promozione col suo libro (Bravo bravissimo!, uscito il 28 ottobre), ma l’appuntamento è saltato proprio a causa del ricovero in ospedale:

“Puntata un po’ difficile per noi perché questa sera abbiamo tutti sul cuore questo peso grosso perché come sapete abbiamo perso tutti una persona a cui volevamo bene, il pubblico italiano, e tutti noi di ‘Che tempo che fa’ abbiamo perso un amico, che peraltro era atteso qui la settimana scorsa e poi invece ha avuto questo problema per cui è stato ricoverato e non è potuto venire, ma ovviamente questa puntata è totalmente dedicata a lui nel senso che il nostro pensiero è totalmente per lui, e quindi salutiamo insieme Peppe Vessicchio”.

E ancora: “Peppe era un amico di questa trasmissione. Ci conoscevamo da tantissimi anni. Con Luciana ha fatto tantissime cose. I ricordi sono bellissimi. Era una persona davvero speciale. Era una persona buona, gentile, tenera, colta, affettuosa, disponibile, rispettosa. Era una persona rara.”

Il video durante “Che tempo che fa”

Durante la puntata, Fabio Fazio ha anche lanciato un video ricordo del maestro Peppe Vessicchio.

Nelle immagini, lo stesso direttore d’orchestra svela chi lo chiamasse Beppe e chi, invece, più correttamente, Peppe.

Il dolore di Luciana Littizzetto

Sui social di Che tempo che fa sono state condivise anche le parole di Luciana Littizzetto: “Questa vita ci sta strappando via tutti, con una ferocia e una velocità che fanno mancare il fiato”.

Poi, sul maestro morto dopo una polmonite interstiziale: “Peppe Vessicchio è stato amato, in maniera trasversale, dalla famiglia, dalle persone che hanno lavorato con lui e dal pubblico, ed è l’unica cosa che ci possa consolare in questo momento. Era musica lui stesso, faceva crescere le piante di pomodori con le note di Mozart… È diventato un mito, da vivo, stando in silenzio, facendo solo il suo mestiere con precisione, amore, ascolto”.