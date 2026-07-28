Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati e condotti in carcere due coniugi accusati di spaccio di sostanze stupefacenti: l’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Lucca, a seguito di un’indagine avviata dopo la morte di un uomo di 57 anni per overdose da cocaina. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire una rete di spaccio che coinvolgeva anche cittadini magrebini e ha portato a tre arresti aggiuntivi per detenzione di droga. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP nel giugno 2026.

Le indagini partite da un decesso sospetto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso il via a Lucca nel 2024, in seguito al decesso di un uomo di 57 anni. L’uomo è morto per insufficienza cardiaca acuta, una condizione che, secondo quanto accertato, è risultata correlata all’assunzione di cocaina. Gli investigatori hanno subito avviato una serie di accertamenti, ascoltando alcuni testimoni che hanno permesso di ricostruire le ultime ore della vittima.

Le testimonianze raccolte hanno indirizzato le attenzioni degli inquirenti su una donna e suo marito, che sarebbero stati i fornitori a cui la vittima si era rivolta la sera precedente al decesso. Le successive indagini hanno fatto emergere che la coppia gestiva un’attività strutturata di spaccio di cocaina e hashish, collaborando con due cittadini magrebini. Questi ultimi fornivano la cocaina, che veniva poi distribuita dalla coppia a una vasta clientela locale.

L’attività di spaccio non si limitava alla coppia: i due coniugi, infatti, operavano in concorso con altri due soggetti di origine magrebina, riuscendo così a coprire un ampio bacino di utenza. La collaborazione tra i quattro ha permesso di organizzare una rete efficiente, in grado di rifornire numerosi consumatori nella zona di Lucca.

Arresti e sequestri durante le indagini

Nel corso delle indagini, la Polizia ha tratto in arresto un cittadino marocchino, trovato in possesso di 16 dosi di cocaina per un peso lordo di 19,93 grammi, 7 panetti di hashish per un totale di 543,25 grammi e la somma di 15.670 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. In un’altra operazione collegata, sono stati arrestati altri due soggetti di origine marocchina, sorpresi con hashish per un peso complessivo di 5 kg.

Dalle indagini è emerso che, a partire dalla fine di dicembre 2024, i quattro soggetti coinvolti hanno deciso di separarsi, continuando però a svolgere attività di spaccio in modo autonomo. Questa scelta ha complicato ulteriormente il lavoro degli investigatori, che hanno dovuto seguire piste diverse per ciascun indagato.

Misure cautelari e difficoltà nelle ricerche

I riscontri raccolti hanno consentito agli inquirenti di richiedere una misura cautelare, che è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Lucca nel giugno 2026. La particolare abilità degli indagati, unita al fatto che fossero tutti senza fissa dimora, ha reso particolarmente complesse le operazioni di rintraccio, proseguite fino alla giornata odierna.

Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Lucca, mentre la donna è stata trasferita presso la casa circondariale di Sollicciano.

IPA