Morto Pier Francesco Guarguaglini, l'ex manager di Finmeccanica - Leonardo salutato da Crosetto: "Un amico"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morto a 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, storico manager di Finmeccanica, oggi Leonardo. La notizia della sua scomparsa è stata commentata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che lo ha ricordato con affetto e parole di stima: “Uomo di intelligenza straordinaria e di visione. Era un amico”.

Cordoglio di Guido Crosetto per la morte di Pier Francesco Guarguaglini

Così ha commentato via X il ministro della Difesa, Guido Crosetto: “Poco fa Pier Francesco Guarguaglini, straordinario manager di Stato, l’uomo che ha reso grande Finmeccanica, l’attuale Leonardo, ha lasciato questo mondo ed i suoi cari”.

“Era un uomo di intelligenza straordinaria e di visione. Era un amico. Ci mancherà. Che la terra ti sia lieve, Piero”, ha concluso il ministro.

Chi era Pier Francesco Guarguaglini

Nato a Castagneto Carducci il 25 febbraio 1937, Guarguaglini era ingegnere elettronico, laureato all’Università di Pisa e al Collegio Pacinotti, oggi Scuola Superiore Sant’Anna.

Aveva poi conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università della Pennsylvania. Nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto numerosi incarichi di vertice nel settore industriale e della difesa.

È stato direttore generale delle Officine Galileo dal 1984 al 1994, quindi amministratore delegato di Oto Melara e Breda Meccanica Bresciana tra il 1994 e il 1996. Dal 1996 al 1999 ha guidato il settore Difesa di Finmeccanica, per poi assumere la presidenza di Alenia Marconi Systems tra il 1998 e il 2000. Successivamente è stato amministratore delegato di Fincantieri dal 1999 al 2002.

Dal 2002 Guarguaglini è stato presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, incarico confermato più volte dalle assemblee degli azionisti. Il suo mandato si è concluso il 1° dicembre 2011, quando il consiglio di amministrazione lo ha sfiduciato per il presunto coinvolgimento nel sistema di corruzione degli appalti Enav.

Durante la sua gestione, nel 2005, Finmeccanica ottenne attraverso AgustaWestland la commessa per la realizzazione del Marine One, l’elicottero del Presidente degli Stati Uniti, battendo la concorrenza americana di Sikorsky. La gara, del valore di 1,7 miliardi di dollari per 23 elicotteri, rappresentò un evento storico, essendo la prima volta che la produzione dell’elicottero presidenziale veniva affidata a una società non statunitense.

La commessa fu successivamente annullata dall’amministrazione Obama a causa della crescita dei costi di progettazione legata a complesse modifiche richieste dal Pentagono.

Nel 2009 Guarguaglini ricevette il Premio America della Fondazione Italia Usa. È stato inoltre membro del comitato europeo della Commissione Trilaterale.

Da Finmeccanica a Leonardo, cosa produce l’azienda

Leonardo è una società per azioni a controllo pubblico (30% del Mef), attiva nei settori difesa, aerospazio e sicurezza. Ex Finmeccanica, ha assunto l’attuale nome nel 2017 dopo una riorganizzazione che ha accorpato le principali controllate.

Leonardo è quotata in Borsa ed è la 14ª azienda di difesa al mondo e la 2ª nell’Ue. Il 75% del fatturato proviene dalla difesa. Leonardo è leader mondiale nei settori elicotteri, velivoli, elettronica e spazio. Dal 2025 include anche armamenti terrestri.

La vicenda giudiziaria di Marina Grossi, moglie di Guarguaglini

Marina Grossi, amministratrice delegata di Selex Sistemi Integrati e moglie di Pier Francesco Guarguaglini, è stata al centro di un’inchiesta conclusasi con un patteggiamento.

Le indagini della Procura di Roma si sono concentrate sugli appalti Enav, l’ente nazionale per l’assistenza al volo, ipotizzando l’esistenza di un sistema corruttivo finalizzato a pilotare l’assegnazione di contratti pubblici.

Secondo l’ipotesi accusatoria, Grossi sarebbe stata inserita in una rete di relazioni e influenze che avrebbero favorito pratiche corruttive negli appalti. Marina Grossi è uscita dalla vicenda, che ha coinvolto anche altre persone, patteggiando un anno e due mesi di reclusione.