Morto Pino Tilocca ex sindaco di Burgos e impegnato per la Palestina, il dramma del papà ucciso nell'attentato

È morto Pino Tilocca, dirigente scolastico del liceo De Castro-Contini. Nei primi anni 2000 era stato sindaco di Burgos, un piccolo comune della Sardegna. Durante il suo mandato aveva cercato di combattere gli abusi, ma subì intimidazioni, minacce e atti vandalici, fino all’attentato del 2004, quando un ordigno collocato davanti alla porta di casa uccise suo padre. Dopo la tragedia tornò a lavorare nelle scuole, sempre schierato e mai silenzioso, anche sul genocidio palestinese.

Morto l’ex sindaco Pino Tilocca

Pino Tilocca, ex sindaco di Burgos, in Sardegna, e dirigente del liceo classico De Castro e del liceo artistico Carlo Contini, è morto a 65 anni. Sarebbe stato un infarto, probabilmente avvenuto durante la notte, la causa del decesso.

È stato ritrovato nella sua casa di Oristano, ma era originario di Burgos, dove aveva svolto il ruolo di primo cittadino. Il suo nome era noto in tutta la Sardegna, ricordato per la sua lotta contro la mafia e per il tragico esito di un attentato ai suoi danni che portò alla morte del padre Bonifacio nel 2004.

Da sempre impegnato nel sociale, era al fianco dei giovani nella lotta alle discriminazioni, al razzismo e alla guerra. Negli ultimi mesi si era preso a cuore anche la questione palestinese e aveva manifestato contro il genocidio in corso a Gaza.

Chi era Bonifacio Tilocca

Parlando di Pino Tilocca, non si può non citare il padre Bonifacio. L’uomo morì a 71 anni a seguito dell’esplosione di un ordigno posizionato davanti al portone della propria abitazione. L’unica “colpa” del padre era stata quella di voler difendere suo figlio, sindaco del piccolo paese del Goceano, nel cuore della Sardegna.

Bonifacio era un ex operaio che aveva portato la famiglia a Oristano per cercare una vita migliore e permettere ai suoi cinque figli di studiare. Nella vecchiaia, una volta in pensione, aveva scelto di tornare nel suo paese natale. Peppino, insegnante elementare e militante di Rifondazione Comunista, nella primavera del 2000 si era presentato alle elezioni amministrative con una lista civica di centrosinistra. Poco più che quarantenne, riuscì a diventare sindaco del paese e iniziò a combattere contro gli interessi di pochi, attirandosi attenzioni sgradite.

Ci furono diverse intimidazioni: nel febbraio 2002 il primo ordigno nei pressi di casa, pochi mesi dopo, ad aprile 2002, un’altra esplosione di fronte all’abitazione, poi a settembre 2002 la macchina di Peppino fu distrutta. Denunciò tutto alle forze dell’ordine e arrivò a fare anche dei nomi dei possibili mandanti, secondo lui, alcuni suoi stessi compagni di partito. Bonifacio cominciò a indagare per conto proprio, ma le minacce e le violenze non si fermarono. A gennaio 2004 venne persino profanata la tomba della moglie. Bonifacio continuò a indagare e consegnò i risultati ai magistrati.

L’attentato del 29 febbraio 2004

La goccia che fece traboccare il vaso fu proprio il deposito, presso i magistrati, di tutte le informazioni raccolte da Bonifacio. La sera di domenica 29 febbraio 2004, verso le 23, i carabinieri notarono una bomba di fronte al portone d’ingresso di casa Tilocca. L’uomo, avvertito dalle urla dei militari, scese le scale che conducevano alla porta di casa e a quel punto l’ordigno esplose.

L’esplosione fu violentissima e l’onda d’urto uccise sul colpo Bonifacio. Peppino decise di non arretrare e restò in carica fino al maggio 2005. Anche la tomba di Bonifacio venne profanata. Alla fine naturale del mandato, Pino Tilocca decise di lasciare la politica e anche Burgos.

Tornò così nel mondo scolastico dove, grazie al superamento del concorso, divenne dirigente scolastico e iniziò a trasmettere ai suoi studenti ideali di giustizia e pace. Non si è mai arrivati a una condanna per l’attentato a Bonifacio. Peppino aveva più volte indicato ambienti politici come possibili mandanti, ma fu denunciato per calunnia. Con la morte di Pino e il silenzio di Burgos, è probabile che la verità non verrà mai a galla.