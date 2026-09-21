Morto Presley Gerber, il figlio di Cindy Crawford aveva 27 anni: le difficoltà tra salute mentale e dipendenze

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della supermodella Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber. La notizia è stata confermata dalla famiglia. La causa del decesso non è stata resa nota, ma è accaduto mentre il giovane si trovava in una struttura di riabilitazione a Los Angeles. Il giovane, che lavorava come modello fin da quando era adolescente, aveva avuto in passato problemi di salute mentale e di dipendenza dalle droghe, di cui aveva iniziato a parlare pubblicamente negli ultimi tempi.

Morto il figlio di Cindy Crawford Presley Gerber

Addio a Presley Gerber, il figlio della modella statunitense Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber è morto a soli 27 anni.

La notizia, data da Tmz, è stata confermata dal medico legale della contea di Los Angeles e dalla stessa famiglia.

ANSA

“La famiglia chiede rispetto per la propria privacy in questo momento molto difficile e doloroso”, ha detto alla Cnn un portavoce della famiglia.

Gerber è morto nella giornata di ieri, domenica 20 setttembre, mentre era ospite di una struttura per il trattamento delle dipendenze a Los Angeles. La causa del decesso non è stata resa nota.

Chi era Presley Gerber

Nato nel 1999 a Los Angeles, Presley Gerber era uno dei due figli della top model di fama internazionale Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber.

Come la sorella minore Kaia Gerber, modella e attrice, aveva seguito ben presto le orme della madre nel mondo della moda, iniziando la carriera da modello all’età di 15 anni.

Tra passerelle e campagne pubblicitarie, aveva lavorato tra gli altri per Dolce & Gabbana, Moschino, Calvin Klein e Tommy Hilfiger.

Nel 2018 era comparso in uno spot pubblicitario per la Pepsi al fianco della madre Cindy Crawford che richiamava quello girato dalla modella nel 1992.

I problemi di salute mentale e dipendenze

Negli ultimi anni la vita di Presley Gerber era stata segnata da problemi di salute mentale e di dipendenze da sostanze.

Nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e condannato a tre anni di libertà vigilata.

Negli ultimi tempi aveva iniziato a parlare pubblicamente, in più occasioni, dei suoi problemi, raccontando di depressione, attacchi di panico e del percorso di recupero intrapreso.

Nel 2024 aveva lanciato sui social i “Mental Health Mondays”, una serie di video in cui raccontava la sua esperienza con la depressione e le dipendenze, con l’intento di aiutare chi è alle prese con problemi simili.