Morto Quentin, ragazzo di 23 anni aggredito a Lione: era un militante di estrema destra. Messaggio di Macron

È infine morto in un letto d’ospedale, dopo essere stato dichiarato in stato di morte cerebrale, Quentin, lo studente e militante nazionalista di 23 anni aggredito a Lione a margine di una conferenza tenuta a Sciences Po Lyon dall’europarlamentare del partito di estrema sinistra La France Insoumise, Rima Hassan. L’annuncio è stato dato dalla Procura di Lione, che ha precisato come l’indagine prosegua ora con l’accusa di percosse mortali aggravate.

Il cordoglio di Macron

Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito l’episodio “un delitto atroce”. In un messaggio pubblicato su X ha espresso il cordoglio alla famiglia della vittima, sottolineando che in una Repubblica nessuna causa o ideologia può giustificare l’uccisione di una persona.

Macron ha inoltre ribadito che lo scopo delle istituzioni è quello di civilizzare il dibattito pubblico e proteggere la libera espressione delle opinioni, invitando alla calma, alla moderazione e al rispetto.

Quentin ucciso a Lione

Le circostanze dell’aggressione non sono ancora state chiarite del tutto. Il giovane è stato soccorso giovedì alle 19:40, in condizioni gravissime e con una commozione cerebrale, ed è stato ricoverato all’ospedale Edouard-Herriot.

Secondo le prime ricostruzioni emerse sulla stampa francese, Quentin sarebbe stato uno dei membri del servizio d’ordine del collettivo francese Némésis. In occasione della conferenza di Rima Hassan, alle 17:40 i membri di Némésis avevano esposto uno striscione con la scritta “Fuori gli islamo-sinistroidi”, episodio che avrebbe fatto degenerare la situazione in una rissa.

Il collettivo femminista di estrema destra Némésis ha accusato un gruppo di “una trentina di antifa” di essere all’origine dell’aggressione, sostenendo che tra loro fosse presente un collaboratore del deputato della Lfi Raphaël Arnault. Secondo Némésis, gli aggressori sarebbero affiliati al movimento di estrema sinistra La Jeune Garde antifasciste, creato nel 2018 da Arnault e sciolto nel giugno 2025 dalle autorità francesi. La famiglia di Quentin, secondo quanto riferito da Le Monde, ha tuttavia smentito che il giovane facesse parte di un servizio d’ordine o che fosse un agente di sicurezza, precisando che era uno studente di matematica.

Reazioni politiche all’omicidio di Quentin a Lione

Numerose le reazioni politiche successive alla morte del giovane. Rima Hassan ha dichiarato di aver appreso con sgomento la notizia dell’aggressione e ha ribadito che, per i suoi spostamenti, collabora esclusivamente con il servizio d’ordine di La France Insoumise, che non fa ricorso alla violenza e non è coinvolto negli scontri.

La stessa europarlamentare ha chiesto che un’inchiesta faccia piena luce su fatti definiti estremamente gravi e inaccettabili. Anche il coordinatore nazionale di La France Insoumise, Manuel Bompard, ha invocato la fine del clima di violenza, affermando che nessuno deve perdere la vita per le proprie idee.

Dal fronte dell’estrema destra, il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha parlato di un violento attacco da parte di membri della Jeune Garde.

Bardella ha chiesto la mobilitazione dell’intera classe politica, una condanna esemplare dei responsabili e l’effettiva applicazione dello scioglimento del gruppo, sostenendo che l’estrema sinistra rappresenti un pericolo per le istituzioni democratiche. Anche la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha denunciato l’esistenza di “milizie di estrema sinistra”, chiedendo che vengano classificate come gruppi terroristici e trattate come tali dalle autorità.

L’indagine della Procura di Lione è in corso e dovrà chiarire le responsabilità individuali e la dinamica dei fatti.