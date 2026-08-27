Morto Ratko Mladic macellaio di Srebrenica, aveva chiesto la scarcerazione dopo la condanna all'ergastolo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Ratko Mladic, noto anche come il macellaio di Srebrenica. Aveva 84 anni ed era il generale serbo responsabile del noto massacro in Bosnia. Stava scontando l’ergastolo nel carcere dell’Aja. Malato da tempo e vittima di diversi ictus di recente, suo figlio aveva chiesto la scarcerazione che però non era stata concessa.

Morto Ratko Mladic

Muore a 84 anni Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica condannato all’ergastolo dopo il genocidio compiuto in Bosnia. Si è spento nel carcere dell’Aja.

Di recente era stato colpito da un ictus e da un infarto. Per questo motivo la sua famiglia aveva chiesto la scarcerazione e che gli fosse concesso di tornare libero per gli ultimi suoi momenti in vita. La richiesta era stata respinta.

ANSA

I crimini di guerra, l’ergastolo e la malattia

Se ne va uno dei protagonisti della guerra dei Balcani degli anni Novanta. Tristemente noto come il macellaio di Srebrenica, Mladic era il comandante militare delle forze serbo-bosniache ed era stato lui a ordinare, nel 1995, il massacro a sfondo etnico avvenuto in Bosnia, in cui persero la vita almeno 8.372 uomini bosgnacchi (bosniaci mussulmani).

Fu arrestato solo nel 2011, in Serbia. Da lì fu estradato all’Aja, dove fu accusato di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio. Nel 2017, alla fine del processo, fu condannato dalla Corte penale internazionale all’ergastolo poi confermato in appello nel 2021.

È morto ad 84 anni in un ospedale nel centro di detenzione delle Nazioni Unite all’Aia, secondo quanto riportato dall’emittente pubblica serba Rts.

Chi era il macellaio di Srebrenica

Delle sue condizioni precarie di salute si parlava molto, di recente, in Serbia. Il presidente Aleksandar Vucic aveva dichiarato che Mladic era in fin di vita e di non comprendere i “principi disumani” che avevano portato il Meccanismo Internazionale Residuo per i Tribunali Penali dell’Aia, a non consentirne il trasferimento in Serbia.

Il generale era malato da tempo, era stato colpito da diversi ictus e da un infarto e suo figlio Darko aveva chiesto che venisse scarcerato. La sua richiesta però era stata respinta dal Tribunale. A Vucic avevano risposto due Ong bosniache, l’Associazione delle vittime e dei testimoni del genocidio e il Movimento delle madri delle enclavi di Srebrenica e Zepa, con una dichiarazione congiunta in cui illustrano le ragioni legali per cui non era stato liberato e perché Mladic doveva restare in carcere nonostante fosse gravemente malato.

Nato a Bozzandovici, un villaggio nei pressi di Kalinovik, oggi Bosnia ma all’epoca Croazia, suo padre, partigiano comunista, fu ucciso dagli Ustasha nel 1945. Mladic era stato anche lo stratega dell’assedio di Sarajevo. Le sue responsabilità emersero negli anni immediatamente successivi alla fine del conflitto, ma lui riuscì a restare in libertà per 16 anni, protetto dalle forze di sicurezza serbe e serbo-bosniache e successivamente dalla sua famiglia.