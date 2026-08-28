Morto Re Harald V di Norvegia, era il monarca più anziano in Europa: principe Haakon sarà il successore

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Alle 06:35 del mattino di venerdì 28 agosto 2026 è morto il Re Harald V di Norvegia. Il monarca aveva 89 anni – era il Re più anziano d’Europa – e si trovava ricoverato in ospedale a causa di una malattia del sangue. Il decesso è stato causato da un’infezione batterica correlata al morbo. Il figlio di Harald, il Principe Haakon, e la moglie Mette-Marit saranno i nuovi Re e Regina di Oslo.

Il Re di Norvegia è morto

Re Harald V di Norvegia è morto venerdì 28 agosto presso il Rikshospitalet, l’ospedale nazionale di Oslo.

Il monarca 89enne era stato ricoverato lo scorso 17 agosto, dopo la scoperta di una malattia del sangue durante un normale controllo di routine.

ANSA

L’anemia emolitica diagnostica al Re è stata fonte di un’infezione batterica al sangue che ne ha in seguito causato il decesso.

Nelle ultime ore le sue condizioni erano state definite “estremamente serie” e sono stati numerosi i cittadini accorsi a porgere omaggio fuori dall’ospedale.

Il lungo regno di Harald V

Harald nacque a Skaugum il 21 febbraio 1937. Dopo l’occupazione tedesca della Norvegia, trascorse l’infanzia in esilio tra Svezia e Stati Uniti.

Tornato in patria nel 1945, studiò all’università di Oslo e al Balliol College di Oxford. Fu anche talentuoso velista e gareggiò per il proprio Paese alle Olimpiadi di Città del Messico (1968), Monaco di Baviera (1972) e Montreal (1976).

Nel 1968, infrangendo protocollo e la volontà dei genitori, sposò la borghese Sonja Haraldsen: per ottenerne il permesso minacciò di rinunciare ai diritti dinastici.

Alla morte del padre, Harald salì al trono: era il 17 gennaio 1991. Negli ultimi anni aveva ridotto notevolmente gli impegni ufficiali, ma senza mai pensare all’abdicazione: il giuramento sulla Corona era per la vita.

Il successore è il Principe Haakon

A succedere al trono saranno il secondogenito del Re, il Principe Haakon, e la consorte la Principessa Mette-Marit.

Haakon ha 53 anni e già da qualche settimana, dal ricovero del padre, aveva assunto le funzioni di sovrano reggente.

La Principessa Märtha Louise, primogenita di Re Harald e della Regina Sofia, non diverrà Regina perché quando nacque la legge norvegese escludeva le donne dalla linea di successione al trono.

In seguito, nel 1990, le regole di successione furono modificate e aperte anche alle donne, ma non con valenza retroattiva.

Dopo Haakon, Regina di Norvegia sarà la figlia Ingrid Alexandra, la prima Regina donna di Oslo.