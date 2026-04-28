Morto Riccardo Faletti radiologo dell'Irccs di Candiolo e famoso a livello internazionale, aveva 46 anni

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È improvvisamente morto a 46 anni Riccardo Faletti, direttore del reparto di radiologia dell’Irccs di Candiolo, a sud di Torino, e docente ordinario della Scuola di Medicina dell’Università del capoluogo piemontese. Faletti aveva da poco assunto l’incarico e, seppur ancora giovane, si era distinto durante la sua carriera sia a livello nazionale, sia a livello internazionale.

Morto il radiologo Riccardo Faletti

Nella notte tra il 27 e il 28 aprile è morto improvvisamente il direttore del reparto di radiologia dell’Irccs di Candiolo, il radiologo Riccardo Faletti.

Faletti era anche docente ordinario alla Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino. A dare per prima la notizia della sua scomparsa è stata proprio la direttrice della Scuola, Paola Cassoni, stando a quanto riportato dall’edizione locale del quotidiano La Repubblica.

ANSA

Faletti aveva solo 46 anni e aveva iniziato a ricoprire il ruolo di direttore del reparto di radiologia soltanto da pochi mesi.

La carriera di Faletti

Il professor Faletti si era laureato nel 2004 in medicina proprio a Torino, per poi specializzarsi in Radiodiagnostica sempre nell’università del capoluogo piemontese nel 2008.

Inizia la sua carriera professionale nel 2010, proseguendo anche la carriera universitaria come ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università di Torino, dove nel 2021 era diventato professore associato.

È stato autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali ne proprio settore, in cui era diventato un punto di riferimento.

Era anche membro attivo di diverse società scientifiche nazionali e internazionali, come la Società Italiana di Radiologia Medica (Sirm), la European Society of Radiology (Esr), la European Society of Cardiac Radiology (Escr), la Sezione di Cardioradiologia della Sirm.

Il cordoglio del mondo accademico torinese

La scomparsa di Faletti ha suscitato grande cordoglio soprattutto tra i suoi colleghi e all’interno di tutto il mondo accademico torinese.

Paolo Fonio, direttore del dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università di Torino, ha commentato a La Stampa:

Chi, come me, ha lavorato fianco a fianco con lui in questi anni piange un professionista straordinario, entusiasta, sempre propositivo, esempio per tutti gli specializzandi e i giovani radiologi.