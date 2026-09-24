Morto Richard Harrison, l'attore che lasciò Hollywood per l'Italia e suggerì Clint Eastwood a Sergio Leone

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo del cinema, è morto all’età di 90 anni Richard Harrison, l’attore statunitense che lasciò Hollywood trovando fama e fortuna in Italia e in Europa, soprattutto come protagonista di peplum e spaghetti western. Fu lui a suggerire a Sergio Leone il nome dell’allora semisconosciuto Clint Eastwood per Per un pugno di dollari.

Morto Richard Harrison

Addio a Richard Harrison, l’attore americano che raggiunse il successo in Europa come protagonista di numerosi film di genere.

L’attore è morto a Los Angeles all’età di 90 anni, come riportato dalla produttrice e amica di lunga data Joan Borsten.

La carriera dell’attore che lasciò Hollywood per l’Italia

Nato a Salt Lake City il 26 maggio 1936, Richard Harrison si trasferì a Hollywood a 17 anni, dove lavorò come modello per riviste di culturismo prima di ottenere ruoli minori in diversi film.

Agli inizi degli anni Sessanta lasciò Hollywood per l’Italia, dove raggiunse il successo come protagonista di numerosi film di genere, tra spaghetti western, peplum, spy story e polizieschi.

Tra i suoi primi successi figurano titoli come Il gladiatore invincibile, Il giustiziere dei mari, I sette gladiatori e Perseo l’invincibile.

Il suo nome è legato anche al western all’italiana: fu protagonista tra gli altri di Duello nel Texas, uno dei primissimi spaghetti western – con musiche di Ennio Morricone – e 100.000 dollari per Ringo.

Il no a Sergio Leone e il nome di Clint Eastwood

Il nome di Richard Harrison è legato anche a una delle tante, memorabili “sliding doors” del mondo del cinema.

Nel 1964 Sergio Leone gli offrì il ruolo dell’uomo senza nome, il protagonista di quello che sarebbe diventato il capostipite del western moderno: Per un pugno di dollari.

Harrison declinò l’offerta, suggerendo poi a Leone il nome di un giovane attore allora semisconosciuto: Clint Eastwood.

Raccontando l’aneddoto negli anni successivi, Harrison ci scherzava su, dicendo che quello è stato il suo più grande contributo al cinema.