Morto Rick Hurst vice sceriffo Cletus Hogg di Hazzard, aveva 79 anni: toccante ricordo del collega Ben Jones

È morto all’età di 79 anni l’attore statunitense Rick Hurst, noto al pubblico internazionale per aver interpretato il vice sceriffo Cletus Hogg nella celebre serie televisiva Hazzard. A confermare il decesso è stato il figlio Ryan Hurst, anch’egli attore. In un messaggio diffuso sui social, il collega e amico Ben Jones – che nella serie interpretava “Cooter” Davenport – ha ricordato il compagno di set.

Rick Hurst è morto il 26 giugno 2025 a Los Angeles, in California. Aveva 79 anni. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dal figlio Ryan, noto per ruoli in Sons of Anarchy e The Walking Dead, che ha ricordato il padre come un uomo profondamente gentile e divertente.

La sua prima moglie, Candace Kaniecki, ha dichiarato che la sua morte è stata inaspettata e che, al momento, la causa del decesso non è chiara.

L’attore Ben Jones, che ha lavorato con Hurst in numerosi episodi di Hazzard, ha condiviso parole di affetto e stima: “Rick era una delle persone più gentili e più divertenti che abbia mai conosciuto. Amava far ridere la gente ed era bravissimo a farlo”.

Il ruolo di Cletus Hogg in Hazzard

Il ruolo che più ha dato celebrità a Rick Hurst è stato sicuramente quello di Cletus Hogg, il vice sceriffo della contea di Hazzard, nella serie televisiva The Dukes of Hazzard (in Italia semplicemente “Hazzard”), trasmessa negli Stati Uniti tra il 1979 e il 1985.

Hurst ha vestito i panni di Cletus per 55 episodi, a cavallo tra il 1980 e il 1983, ma fece ritorno anche nei due film televisivi del franchise: The Dukes of Hazzard: Reunion! (1997) e Hazzard in Hollywood (2000)

Quello di Hurst è diventato nel tempo un personaggio memorabile nella cultura popolare americana degli anni ’80, e il suo volto è rimasto legato per sempre all’uniforme del vice sceriffo con il cappello da cowboy, che non di rado finiva i suoi inseguimenti in acqua.

La carriera di Rick Hurst

Rick Hurst, nato nel 1946 a Houston, Texas, ha studiato recitazione, muovendo i primi passi in televisione all’inizio degli anni Settanta, debuttando nel 1971 con un ruolo nella serie The Doris Day Show e proseguendo con numerose apparizioni da guest star in sit‑com e serie drammatiche.

Oltre alla TV, Hurst ha recitato in diversi film tra la fine degli anni Ottanta e i Novanta, tra cui The Karate Kid Part III (1989) e Anywhere But Here (1999).

Ha concluso la sua carriera con l’apparizione in uno short televisivo del 2016 intitolato B My Guest, ma è rimasto attivo anche nelle convention dedicate a Hazzard, incontrando fan e colleghi fino a quando ha potuto. Avrebbe dovuto esibirsi al Cooter’s Place di Pigeon Forge, in Tennessee, il 3 luglio.