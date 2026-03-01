Morto Rino Marchesi allenatore di calcio tra i più grandi, fu il maestro di Maradona e Platini

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il calcio piange uno dei suoi più grandi maestri. È morto all’età di 88 anni Rino Marchesi, il difensore e centrocampista della Fiorentina che, conclusa la carriera da calciatore, divenne un allenatore tra i più autorevoli. Sedette alla panchina di Inter, Juventus e Napoli e fu allenatore di Diego Armando Maradona e Michel Platini.

Rino Marchesi, tra i “leoni” della Fiorentina

Rino Marchesi nacque a San Giuliano Milanese nel 1937, ma fu in Toscana che trascorse gran parte della propria vita. Proprio a Firenze si è spento, il 1° marzo 2026.

Marchesi esordì 18enne nella squadra dell’Atalanta, calciatore dalle capacità versatili, ricopriva il ruolo di difensore o centrocampista alla bisogna.

Nel 1960 entra nella squadra della Fiorentina, dove resta fino al 1966, dopo aver conquistato una Coppa Italia e la Coppa delle Coppe del 1961.

I tifosi viola lo ricordano come uno dei “Leoni di Ibrox”, parte di quel team che portò il club toscano ai maggiori successi europei.

Allenatore di Inter, Juventus e Napoli

I maggiori successi arrivarono per Rino Marchesi una volta appese le scarpette al chiodo, con l’inizio di una brillante carriera da allenatore.

Marchesi iniziò sulla panchina del team toscano di Montevarchi nel 1973, continuando la gavetta nelle squadre provinciali di Mantova, Ternana e Avellino.

Nel 1980 la prima squadra importante, quella del Napoli, dove tornerà nel 1984 dopo una breve parentesi all’Inter.

Per due stagioni, dal 1986 al 1988, Marchesi fu anche allenatore della Juventus. In seguito militò nelle squadre di Como, Udinese, Venezia, SPAL e Lecce.

Accolse Maradona e salutò Platini

Fu proprio Rino Marchesi, nell’estate del 1984, ad accogliere un giovanissimo Diego Armando Maradona a Napoli.

Leggenda narra che il campione argentino si presentò così: “Mister, sono a sua completa disposizione” e tra i due nacque un’amicizia che superò gli anni assieme sul campo.

Marchesi guidò i primi anni di Maradona e gli ultimi di un altrettanto campione: Michel Platini, con lui alla Juve nella stagione 1986-1987.

La sua carriera si conclude a Lecce nel 1993, in seguito Rino tornò nella sua amata Firenze, dove trascorse anni riservati e lontani dai riflettori.