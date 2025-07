Morto risucchiato dalla macchina della risonanza magnetica a New York per una collana, tragedia in clinica

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Presso un centro medico di New York, un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dalla macchina per la risonanza magnetica. Il 61enne, allarmato per le urla della moglie che stava svolgendo un esame, è entrato nella stanza con una pesante collana di metallo. Il macchinario, tuttavia, era in funzione. L’uomo è deceduto a distanza di poche ore per le ferite riportate.

New York, morto un uomo in un centro medico

Una tragedia si è consumata presso un centro medico di Long Island, a New York: un uomo di 61 anni è morto per le ferite riportate dopo essere stato risucchiato dalla macchina per effettuare la risonanza magnetica.

Secondo la ricostruzione della vicenda, che si sarebbe verificata lo scorso 16 luglio, il 61enne aveva accompagnato la moglie al centro medico.

Un macchinario per la risonanza magnetica, foto d’archivio

La donna stava effettuando una risonanza magnetica al ginocchio quando, per motivi non noti, avrebbe iniziato a urlare. Allarmato, il marito avrebbe fatto irruzione all’interno della stanza per aiutarla, ignorando le istruzioni degli operatori e il divieto di accesso durante l’esame in corso.

Il 61enne è stato risucchiato dalla macchina per la risonanza magnetica

Tuttavia, la macchina per la risonanza magnetica era in funzione e l’uomo, che indossava una pesante collana di metallo, è stato letteralmente risucchiato all’interno del macchinario.

Successivamente è stato scaraventato a terra dalla macchina che, quando è in funzione, produce fortissimi campi magnetici.

A causare la tragedia la collana che portava al collo, un oggetto metallico da 9 kg con un lucchetto che l’uomo usava per allenarsi con i pesi.

I soccorsi e il decesso

Dopo l’incidente, il 61enne è stato immediatamente soccorso: ha riportato diverse ferite gravi e una commozione.

Purtroppo, le lesioni sono risultate fatali. L’uomo, infatti, è morto il giorno successivo, lo scorso 17 luglio.

L’episodio avvenuto a New York non è un caso isolato: nella stessa città, nel 2001, un bimbo di sei anni perse la vita per una grave frattura cranica. La macchina per la risonanza aveva all’epoca risucchiato una bombola di ossigeno.

Il macchinario per la risonanza magnetica sfrutta infatti i campi magnetici per creare le immagini: tali campi attirano ogni oggetto ferromagnetico. Per questa ragione, prima degli esami, i pazienti vengono invitati a togliere gli oggetti metallici.