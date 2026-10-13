Morto RJ Mitte attore di Breaking Bad, l'ultima intervista di pochi giorni fa e il dolore di Bryan Cranston

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Bryan Cranston, l’attore che ha interpretato il personaggio di Walter White in Breaking Bad, ha reso omaggio sui social al collega RJ Mitte, suo figlio nella popolare serie tv, morto a 34 anni per sospetto suicidio. Cranston ha rivelato che, poche settimane fa, i due si erano sentiti per organizzare un pranzo insieme. “Non so se quel pranzo avrebbe cambiato il suo futuro”, ha scritto l’attore. RJ Mitte, in una recente intervista, aveva affermato che sulla famiglia White non era ancora stata scritta la parola “fine”.

Il messaggio di Bryan Cranston dopo la morte di RJ Mitte

Dopo che la notizia del decesso di RJ Mitte è divenuta di dominio pubblico, con TMZ che ha riferito che si sarebbe trattato di suicidio, Bryan Cranston ha commentato l’accaduto in un post pubblicato sui suoi canali social.

L’attore ha ricordato il tempo trascorso assieme al collega sul set di Breaking Bad e il suo impegno nonostante la paralisi cerebrale da cui era affetto dalla nascita: “Non ha mai, mai permesso che quella sfida fosse una scusa per nulla”, ha scritto. In un altro passaggio ha aggiunto: “Ha sfruttato la sua esperienza nella serie per diventare un fervente sostenitore degli artisti con disabilità ed era a capo di un’organizzazione filantropica dedicata ad aiutare la comunità delle persone con disabilità”.

Bryan Cranston ha poi scritto: “Tutta quella promessa e quel potenziale adesso rappresentano una perdita immensa. È particolarmente devastante apprendere che si sia tolto la vita. Perché?“.

L’attore che ha interpretato Walter White ha rivelato che, nelle scorse settimane, lui e RJ Mitte si erano sentiti per organizzare un pranzo insieme. Quel pranzo non c’è mai stato.

“Non so se quel pranzo avrebbe cambiato il suo futuro, ma so per certo che gli volevo bene e che mi è piaciuto moltissimo stare con lui nel corso degli anni durante la serie e anche dopo che i riflettori su Breaking Bad si sono spenti”, ha dichiarato Bryan Cranston.

L’appello di Bryan Cranston sui suicidi

Bryan Cranston ha concluso il suo messaggio social con un appello rivolto ai cittadini che vivono negli Usa: “Non posso concludere senza esortare chiunque stia pensando al suicidio a chiamare il numero 988 Suicide & Crisis Lifeline (https://988lifeline.org/) per ricevere l’aiuto di cui ha bisogno. C’è speranza“.

L’ultima intervista di RJ Mitte

Nei giorni scorsi, la pagina thejoevulpispodcast ha condiviso sui social gli estratti di una recente intervista concessa da RJ Mitte.

Parlando della famiglia White nella serie tv Breaking Bad, l’attore recentemente scomparso aveva dichiarato: “Io non penso che sia stata scritta la parola fine sulla famiglia White. Penso che sia finito il viaggio di Heisenberg, ma non quello di Walt, Skyler e Holly. Ci sono molte domande senza risposta, che probabilmente non ne avranno mai. Penso ci sia ancora un passo importante da fare per la famiglia White”.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.