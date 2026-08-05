Morto Roberto Buffagni, lo storico re delle discoteche riccionesi Peter Pan e Villa delle Rose

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Lutto nel mondo delle discoteche, Roberto Buffagni è morto nella notte tra il 4 e il 5 agosto all’età di 59 anni. È considerato il re della nightlife romagnola avendo gestito alcuni dei locali più iconici della riviera come il Peter Pan e la Villa delle Rose a Riccione e il Paradiso a Rimini. Per decenni è stato un punto di riferimento per gli amanti della vita notturna italiana.

Morto Roberto Buffagni

Roberto Buffagni è morto all’età di 59 anni a seguito di una malattia. Imprenditore reggiano del mondo delle discoteche, insieme al fratello Massimo ha gestito alcuni dei locali più iconici della riviera romagnola e non solo, dalla Villa delle Rose al Peter Pan di Riccione, fino al Paradiso di Rimini e al Matis di Bologna.

Protagonista del mondo dell’intrattenimento notturno, la scomparsa di Buffagni lascia un vuoto in tutti gli amanti delle discoteche e in coloro che per anni hanno frequentato i locali gestiti dall’imprenditore.

A sottolinearlo sono il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale, e l’assessora al Turismo, Roberta Frisoni che hanno scritto in una nota: “La scomparsa di Roberto Buffagni lascia un vuoto profondo nell’intero settore turistico della Riviera e, in particolare, della città di Riccione”.

Chi era Roberto Buffagni

Roberto Buffagni è stato il protagonista della modernizzazione delle discoteche e punto di riferimento per intere generazioni.

Nei suoi locali l’imprenditore richiamava ospiti internazionali con dj di fama mondiale. Le serate del Peter Pan o della Villa delle Rose richiamavano milioni di persone da tutta Italia e non solo.

Come riporta RiminiToday, Buffagni era un’anima creativa che sapeva cogliere le tendenze per poi rilanciarle nei dance floor.

A Rimini fece rinascere la storica discoteca di Covignano, “Paradiso“, prima della sua chiusura definitiva, ma i successi maggiori sono arrivati con le serate spettacolari nei locali di Riccione e al Matis di Bologna.

Sempre nella nota della Regione Emilia Romagna si legge: “Insieme al fratello Massimo e ai suoi soci, è stato per decenni un punto di riferimento per l’evoluzione e la modernizzazione del mondo dell’intrattenimento notturno”.

“Con professionalità, intelligenza imprenditoriale e una spiccata visione internazionale – continua il messaggio – ha saputo trasformare locali storici come il Peter Pan e la Villa delle Rose in vere e proprie icone di costume e di stile, capaci di attrarre generazioni di giovani, insieme a tanti turisti da tutta Italia ed Europa”.

“Anche a nome della Giunta, le nostre condoglianze più sentite vanno ai suoi familiari, alla comunità riccionese e a tutti coloro che hanno potuto conoscerlo e condividerne passione e risultati”, conclude la nota.

Il cordoglio dei comuni di Riccione e Misano

Sia la città di Riccione che Misano hanno pubblicato sui social una foto di Roberto Buffagni con messaggi di Cordoglio.

Sul profilo Facebook del Comune di Riccione è comparso un post in cui è espresso “profondo cordoglio” per la scomparsa dell’imprenditore, ricordato come “figura di primo piano dell’imprenditoria della notte e dell’accoglienza turistica in Romagna e in Emilia”.

L’Amministrazione comunale ha quindi rivolto “le più sentite condoglianze alla famiglia, al fratello Massimo e a tutti i collaboratori che in questi anni hanno condiviso con lui progetti, passione e importanti traguardi professionali”.

Fabrizio Piccioni, il sindaco di Misano, ha sottolineato come la morte di Buffagni rappresenti “una perdita significativa per tutta la comunità del mondo della notte e della Riviera”.

“Con il suo lavoro e la sua passione – ha aggiunto il Primo Cittadino – ha saputo interpretare e valorizzare un settore che ha reso il nostro territorio conosciuto e apprezzato in tutta Italia e anche oltre i confini nazionali. Alla famiglia Buffagni e a tutti i suoi cari rivolgiamo le più sentite condoglianze a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità misanese”.