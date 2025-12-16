Morto Roberto Nordio fratello di Carlo, il ministro della Giustizia l'ha saputo in Qatar: "Era eccezionale"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

È morto a 82 anni Roberto Nordio, avvocato e fratello del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Durante la sua carriera aveva contribuito a fondare la Camera Penale di Treviso, di cui era stato presidente. Il ministro è venuto a conoscenza della morte del fratello mentre si trovava in Qatar in missione istituzionale.

Roberto Nordio è morto nella serata del 15 dicembre all’età di 82 anni. L’avvocato, conosciuto e stimato soprattutto nella sua città, Treviso, è spirato dopo una breve malattia.

Durante la sua carriera in avvocatura aveva contribuito a fondare, nel 1987, la Camera Penale di Treviso, l’associazione locale degli avvocati penalisti volta a una maggiore collaborazione tra la categoria e la magistratura.

Era anche stato, per un periodo, presidente dell’associazione, e ricopriva al momento della sua morte il ruolo di presidente emerito.

Il ricordo del fratello Carlo Nordio

Roberto Nordio era inoltre fratello del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il Guardasigilli è venuto a conoscenza della morte del fratello mentre era in missione istituzionale in Qatar.

Il ministro ha commentato la notizia con un ricordo commosso del fratello:

Era una persona eccezionale, con una grande sensibilità. Ha condiviso con me l’amore per il diritto instillatoci da nostro padre Mario, fondatore dello studio legale che Roberto ha portato avanti con grande successo. Era un fratello straordinario.

Tra i commenti istituzionali anche quello del nuovo presidente del Veneto Alberto Stefani: “Esprimo il più profondo cordoglio, istituzionale e personale, al Ministro Carlo Nordio per la perdita del suo amato fratello Roberto. Come il Ministro, anche Roberto ha portato avanti con passione e grande professionalità una vita legata alla giurisprudenza” ha dichiarato il governatore.

Il figlio di Roberto Nordio ricorda il padre

Un ricordo più personale di Roberto Nordio lo ha offerto il figlio Mario, anche lui avvocato, che ha commemorato la figura del padre:

Un accentratore che si vantava di essere un tuttologo. Ma era in fondo anche un gran burlone. Un uomo integerrimo e un grande lavoratore che voleva avere tutto sotto controllo.

Mario Nordio ha poi raccontato che il padre, fino a un mese prima del suo decesso, era ancora solito lavorare, in studio e in tribunale, fino a quando la malattia non glie lo ha impedito.