Morto Roberto Rossetto, fondatore della storica catena di supermercati: Verona in lutto per l’imprenditore

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

È morto all’età di 80 anni Roberto Rossetto, fondatore insieme ai fratelli della catena di supermercati omonima. La storia imprenditoriale della famiglia risale al 1965, quando i genitori Piero e Maria gettarono le basi dell’attività vendendo alcuni terreni per aprire due botteghe in Corso Milano a Verona. I funerali di Roberto Rossetto saranno celebrati mercoledì 5 agosto alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Massimo.

Morto l’imprenditore Roberto Rossetto

Da quei primi negozi aperti a Verona è cominciato un lungo percorso di crescita che ha coinvolto progressivamente tutti e cinque i figli maschi: Giuseppe, scomparso alcuni anni fa, Roberto, il secondo per età, e poi Luciano, Germano e Lorenzo, il più giovane, oggi amministratore delegato del gruppo.

Oggi il gruppo Rossetto conta 29 punti vendita tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

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Le parole di Roberto Rossetto nell’ultima occasione pubblica

L’ultimo riconoscimento in ordine di tempo risale all’anno scorso, in occasione del sessantesimo anniversario dalla fondazione del Gruppo Rossetto. Roberto Rossetto, presidente della catena della grande distribuzione organizzata, aveva ricevuto il riconoscimento “Domus Mercatorum” da parte della Camera di Commercio di Verona, che lo aveva premiato come imprenditore dell’anno.

“Abbiamo iniziato con una piccola bottega: eravamo tutti giovani e, con tanta buona volontà, siamo riusciti a costruire qualcosa di importante”, furono le parole di Rossetto durante la cerimonia di premiazione.

L’ente camerale aveva riconosciuto a lui e alla sua famiglia la capacità di distinguersi “per l’attenzione al cliente e ai collaboratori” e per aver portato avanti “scelte innovative orientate a un’economia etica e sostenibile”.

Il Gruppo Rossetto conta 29 supermercati in 3 regioni

“L’orgoglio è quello di rappresentare un’azienda che non ha mai attraversato momenti di difficoltà, che ha sempre lavorato con onestà e con l’obiettivo di fare bene le cose”, aveva aggiunto Roberto Rossetto.

“Abbiamo lavorato sempre fianco a fianco, condividendo ogni scelta. Per questo la sua assenza pesa e peserà moltissimo”, racconta il fratello Lorenzo. “La grande consolazione è essere riusciti a mantenere unita l’azienda anche quando le visioni erano diverse, attraverso il confronto e la capacità di trovare una sintesi. Oggi nove tra figli e nipoti, espressione della terza generazione, sono già coinvolti nell’impresa di famiglia e portano ogni giorno il loro contributo. Come abbiamo fatto noi, anche loro cercano sempre un punto d’incontro”.

Il Gruppo Rossetto è oggi una delle realtà più solide della distribuzione alimentare del territorio: conta 29 supermercati e ipermercati tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, con otto punti vendita nel Veronese, oltre a un centro logistico di 72mila metri quadrati alle porte di Mantova e 12 laboratori dedicati alla produzione di pane, dolci e gastronomia. La società impiega circa 2.750 collaboratori e registra un fatturato vicino ai 900 milioni di euro.