Morto Roberto Russo, il marito di Monica Vitti si è spento a Roma a 77 anni: fu un amore fuori dagli schemi

È morto Roberto Russo, marito di Monica Vitti: il regista, sceneggiatore e fotografo si è spento a Roma a 77 anni. Da tempo malato, era ricoverato in una Rsa della Capitale. Figura riservata, Russo ha legato il suo nome alla lunga storia d’amore con Monica Vitti iniziata negli Anni ’60. Il loro fu un rapporto fuori dagli schemi per molti motivi.

Il funerale di Roberto Russo

I funerali di Roberto Russo si svolgeranno martedì 23 settembre nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 78 anni.

Il matrimonio con Monica Vitti

La relazione fra Roberto Russo e Monica Vitti durò quasi mezzo secolo e si tradusse in un matrimonio nel 2000, dopo un fidanzamento durato 27 anni, con 16 anni di differenza d’età che all’epoca ruppero un tabù. Lei aveva 69 anni e lui 53.

Monica Vitti e Roberto Russo

In un’intervista, Monica Vitti rivelò il motivo per cui non ebbero figli: “Una famiglia normale, con un marito e dei figli, mi spaventava. E non ho mai voluto un uomo che vedevo solo la sera, a cena. No, ho sempre cercato dei compagni di lavoro. Per condividere tutto“.

“Da quando l’ho vista non ho capito più nulla”, raccontò in un’intervista al Corriere Roberto Russo dopo la morte dell’attrice avvenuta nel 2022.

Con Flirt (1983), scritto insieme a Monica Vitti, Russo debuttò come regista e vinse il David di Donatello per la miglior opera prima.

Il film fu accompagnato da un’inedita colonna sonora di Francesco De Gregori, che scrisse per l’occasione La donna cannone.

Seguì Francesca è mia (1986), sceneggiato con Vincenzo Cerami. Ma la carriera dietro la macchina da presa si interruppe presto, lasciando spazio a una scelta di vita privata: proteggere Vitti, soprattutto negli anni della malattia.

Negli ultimi vent’anni Russo ha vissuto accanto all’attrice, difendendone la riservatezza e tenendo lontani i riflettori. “In questa casa, per vent’anni, non è entrato mai nessuno. A parte i medici, solo io, Cristina, la segretaria di Monica e Mirella, che badava a lei. Nessun altro, mai”, raccontò in un’intervista.

L’ultimo messaggio di Monica Vitti

Dopo la morte di Monica Vitti, aveva reso pubblico un messaggio d’amore che lei gli aveva lasciato:

“Amore mio grande, amore mio bello, amore amore amore, come è bello vivere con te, lavorare con te, litigare con te, fare pace con te, costruire con te, aver paura e piangere e ridere. Niente è bello senza te”.