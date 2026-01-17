Morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: dalla Calabria al successo negli Stati Uniti, aveva 76 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo del calcio, è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. A darne notizia la società viola con una nota sui social. Malato da tempo, si è spento negli Stati Uniti, dove si era trasferito dalla Calabria da bambino e dove aveva fatto fortuna con l’azienda di comunicazioni via cavo Mediacom. Aveva 76 anni.

Morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso

Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina, è morto nella notte negli Stati Uniti.

L’imprenditore di origini calabresi era malato da tempo, aveva 76 anni.

Una notizia che sconvolge tutta Firenze e i tifosi della società viola, un nuovo lutto dopo la scomparsa nel 2024 del direttore generale Joe Barone.

L’annuncio della Fiorentina

È stata la Fiorentina ad annunciare la scomparsa di Commisso con una nota sui social e sul sito web.

“La Fiorentina piange la scomparsa del presidente Rocco B. Commisso. Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del presidente Rocco B. Commisso”, si legge nel comunicato.

“Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa”.

“Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato, passando giornate indimenticabili con i ragazzi e le ragazze delle squadre giovanili, con una carezza e un sorriso sempre per tutti”.

“Inarrestabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi alle sue aziende Mediacom e Fiorentina e al futuro di queste”.

Chi era Rocco Commisso

Nato a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, Rocco Commisso era il proprietario del colosso delle comunicazioni statunitense Mediacom e della Fiorentina.

Era emigrato negli Stati Uniti assieme alla famiglia all’età di 12 anni, prima in Pennsylvania e poi a New York.

Laureato in ingegneria alla Columbia University, aveva lavorato prima alla Pfizer e poi nel settore finanziario per diverse banche.

Nel 1995 la svolta, quando fondò Mediacom, un’azienda che è cresciuta nel tempo fino a diventare il quinto operatore via cavo degli Stati Uniti. Secondo Forbes, il suo patrimonio ammontava a 8 miliardi di dollari.

Amante del calcio, nel 2017 aveva acquistato le quote di maggioranza dei New York Cosmos, la squadra dove aveva giocato Pelè.

Nel 2019 aveva poi rilevato la Fiorentina dai fratelli Diego e Andrea Della Valle.