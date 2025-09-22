Morto Rosario Schifani fratello di Renato presidente della Sicilia, il 78enne era un professore in pensione

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Morto Rosario Schifani, il fratello del Presidente della Regione Siciliana Renato. Professore ordinario di Elettrotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo, Rosario si è spento a 78 anni. Ha insegnato per più di quattro decenni e ha svolto un’ampia attività di ricerca attraverso numerose pubblicazioni internazionali.

Morto il professore Rosario Schifani, fratello Renato

La notizia della scomparsa del professore 78enne è stata data dall’Adnkronos. Rosario Schifani è deceduto nel capoluogo siciliano. Era professore ordinario di Elettrotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo.

Grazie al suo impegno e ai suoi studi, il Laboratorio Dielettrici (da lui stesso realizzato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni) è stato conosciuto in ambito europeo.

Il cordoglio e le reazioni

La notizia, diffusa lungo la mattinata di lunedì 22 settembre, ha innescato una forte commozione negli ambienti istituzionali e accademici.

Si uniscono al cordoglio il capogruppo della Lega a Palazzo dei Normanni, Salvo Geraci, i deputati Luca Sammartino, Pippo Laccoto, Vincenzo Figuccia e l’assessore Mimmo Turano.

“Al presidente Renato Schifani – si legge nella nota – tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio per la scomparsa del fratello Rosario, illustre accademico dell’ateneo di Palermo. Quando devi prendere atto che una persona di famiglia non è più con te, solo la fede può sostenere una prova così dura”.

Chi è Renato Schifani

Rosario era il fratello maggiore di Renato Schifani che dal 13 ottobre 2022 ricopre l’incarico di presidente della Regione Siciliana. In passato è stato presidente del Senato, ruolo avuto nel corso della XVI legislatura della Repubblica.

In occasione della tornata elettorale del 2022, è stato eletto governatore della Sicilia con il 42,39% dei voti, superando il candidato civico Cateno De Luca (già sindaco di Messina e deputato regionale), che si è fermato al 23,95%, e la candidata del centro-sinistra Caterina Chinnici, che ha avuto il 16,17% delle preferenze.

Ha iniziato a ricoprire la carica a partire dal 13 ottobre successivo.

Il 27 giugno 2023 è nominato nuovo membro del Comitato europeo delle regioni.