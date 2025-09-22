Morto Rosario Schifani fratello di Renato presidente della Sicilia, il 78enne era un professore in pensione
Morto Rosario Schifani, il fratello del Presidente della Regione Siciliana Renato. Professore ordinario di Elettrotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo, Rosario si è spento a 78 anni. Ha insegnato per più di quattro decenni e ha svolto un’ampia attività di ricerca attraverso numerose pubblicazioni internazionali.
La notizia della scomparsa del professore 78enne è stata data dall’Adnkronos. Rosario Schifani è deceduto nel capoluogo siciliano. Era professore ordinario di Elettrotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo.
Grazie al suo impegno e ai suoi studi, il Laboratorio Dielettrici (da lui stesso realizzato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni) è stato conosciuto in ambito europeo.
Il cordoglio e le reazioni
La notizia, diffusa lungo la mattinata di lunedì 22 settembre, ha innescato una forte commozione negli ambienti istituzionali e accademici.
Si uniscono al cordoglio il capogruppo della Lega a Palazzo dei Normanni, Salvo Geraci, i deputati Luca Sammartino, Pippo Laccoto, Vincenzo Figuccia e l’assessore Mimmo Turano.
“Al presidente Renato Schifani – si legge nella nota – tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio per la scomparsa del fratello Rosario, illustre accademico dell’ateneo di Palermo. Quando devi prendere atto che una persona di famiglia non è più con te, solo la fede può sostenere una prova così dura”.
Chi è Renato Schifani
Rosario era il fratello maggiore di Renato Schifani che dal 13 ottobre 2022 ricopre l’incarico di presidente della Regione Siciliana. In passato è stato presidente del Senato, ruolo avuto nel corso della XVI legislatura della Repubblica.
In occasione della tornata elettorale del 2022, è stato eletto governatore della Sicilia con il 42,39% dei voti, superando il candidato civico Cateno De Luca (già sindaco di Messina e deputato regionale), che si è fermato al 23,95%, e la candidata del centro-sinistra Caterina Chinnici, che ha avuto il 16,17% delle preferenze.
Ha iniziato a ricoprire la carica a partire dal 13 ottobre successivo.
Il 27 giugno 2023 è nominato nuovo membro del Comitato europeo delle regioni.