Morto Salvatore Raciti marito dell'ex Amici Susy Fuccillo, malore fatale per il titolare del lido Le Capannine

Salvatore Raciti, 41 anni e titolare del noto lido “Le Capannine” a Catania, è morto in ospedale dopo un improvviso malore con perdite di sangue. Ricoverato al Garibaldi, purtroppo non ce l’ha fatta: la salma è stata sequestrata per accertamenti su una possibile emorragia interna. Lascia la moglie Susy Fuccillo, ex ballerina di “Amici”, e tre figlie.

Choc a Catania, morto Salvatore Raciti

Il dramma improvviso si è consumato nella notte tra domenica 30 novembre e lunedì 2 dicembre a Catania. A 41 anni è morto Salvatore Raciti, conosciuto anche come “Salvo” e titolare del noto lido “Le Capannine” presente in viale Kennedy.

Salvo era il figlio dello storico proprietario dello stabilimento balneare. Era anche sposato con Susy Fuccillo, ex ballerina di “Amici”, con cui cresceva tre figlie.

Salvo Raciti era il titolare del noto lido “Le Capannine” di Catania

Il malore e la morte

Poco prima del ricovero in ospedale, Salvatore Raciti aveva manifestato evidenti segni di sofferenza. Alcune perdite di sangue lo avevano spinto a cercare aiuto insieme ad alcuni amici, che avevano quindi allertato il 118.

Trasportato d’urgenza all’Ospedale Garibaldi, malgrado le cure non ha superato la notte. La presenza di macchie di sangue ha reso necessario l’intervento della polizia, e la salma è stata pertanto sottoposta a sequestro.

Le autorità giudiziarie hanno disposto accertamenti e autopsia per chiarire se la causa sia un’emorragia interna, un malore o in alternativa se vi sia un possibile coinvolgimento esterno.

La notizia ha sconvolto amici, conoscenti e l’ambiente dello stabilimento balneare, dove Raciti era conosciuto come un imprenditore molto impegnato nella gestione familiare, oltre che un padre attento.

Chi è Susy Fuccillo

La moglie della vittima, Susy Fuccillo, è una vecchia conoscenza del grande pubblico grazie alla sua partecipazione al talent show “Amici” nella stagione del 2007, in qualità di ballerina.

Dopo quell’esperienza ha proseguito la sua vita lontano dai riflettori, scegliendo una vita privata più riservata. Nel corso degli anni ha costruito una famiglia con Salvo Raciti, e insieme hanno sviluppato l’attività del lido “Le Capannine” a Catania.

In queste ore molti amici, colleghi e fan le stanno manifestando vicinanza e cordoglio, consapevoli della tragedia che l’ha colpita e dell’impatto che avrà sulle sue bambine e sulla loro famiglia.