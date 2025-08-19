Morto Salvo Vitale che lottò con Peppino Impastato contro la mafia: era una delle voci di Radio Aut

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Addio a Salvo Vitale. 82 anni, è stato una delle storiche voci di Radio Aut nonché grande amico di Peppino Impastato. Nel noto film di Marco Tullio Giordana, I Cento Passi, era interpretato da Claudio Gioè. Vitale è stato uno dei compagni più attivi del circolo Musica e Cultura fondato a Cinisi per allontanare i giovani dalla criminalità organizzata e sensibilizzarli contro di essa. Dalle frequenze di Radio Aut, inoltre, i ragazzi lanciavano attacchi satirici contro la mafia e contro il ruolo di Gaetano “Tano” Badalamenti, che sarebbe stato poi condannato per l’omicidio di Peppino.

A 82 anni è morto Salvo Vitale. Stimato professore di Filosofia e Storia, negli anni ’70 contribuì alla fondazione di Radio Aut insieme a Peppino Impastato, che affiancò nella lotta contro la mafia di Cinisi e nella militanza in Democrazia Proletaria. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella lotta e nella sensibilizzazione contro la criminalità organizzata.

Luisa Impastato, nipote di Peppino, come scrive Repubblica, ha dedicato al triste evento queste parole: “Ci lascia un altro pezzo grande della nostra storia, una storia di ragazzi che volevano cambiare il mondo sfidando il potere della mafia e che oggi è diventata storia di molti”.

La morte di Salvo Vitale ha colpito nel profondo la comunità di Cinisi, come dimostra la nota pubblicata dalla prima cittadina Vera Abbate sui social che lo descrive come “figlio di Cinisi, scrittore, poeta, insegnante, storico e combattente instancabile per la memoria e la verità”.

Ancora: “Il suo impegno continuerà a vivere nelle giovani generazioni, nelle pagine che ha scritto e in ogni percorso di memoria che lo ricorderà”.

Radio Aut, Peppino Impastato e “Tano Seduto”

Come ricorda Palermo Today fu proprio Salvo Vitale, insieme a Peppino Impastato, a ribattezzare il boss Gaetano Badalamenti con lo pseudonimo “Tano Seduto“, quando durante il palinsesto irriverente di Radio Aut i giovani dissacravano il potere mafioso mettendo in ridicolo i suoi rappresentanti.

E fu proprio Salvo Vitale, ancora, a gettare le basi per la fondazione di Radio Aut insieme al suo amico Peppino, quando con i pezzi acquistati al mercato delle pulci assemblarono la loro emittente radiofonica dalla quale trasmettevano Onda Pazza, il format “satirico-schizofrenico” con il quale trovarono il coraggio di denunciare gli affari della criminalità organizzata locale, specialmente nel contesto della costruzione dell’aeroporto di Punta Raisi.

Il suo libro Il Cuore dei Coralli ispirò il film I Cento Passi di Marco Tullio Giordana, uscito nelle sale nel 2000, che fece conoscere all’Italia intera la figura di Peppino Impastato. Così Salvo Vitale si fece ufficialmente portavoce della memoria dell’amico scomparso, ucciso su mandato di Tano Badalamenti il 9 maggio 1978.

Chi era Salvo Vitale

Nato a Cinisi il 16 agosto 1943 Salvo Vitale fu corrispondente de L’Ora di Palermo per poi laurearsi in Filosofia a Palermo nel 1969. Dopo una breve parentesi con una cattedra in Sardegna, Vitale tornò a Cinisi e si rese parte attiva nella lotta contro la mafia locale.

Dopo l’omicidio di Peppino Impastato Salvo si impegnò a fondo per mantenere viva la memoria dell’amico messo a tacere da Cosa Nostra, sia intervenendo nelle scuole e sia lavorando come corrispondente per Telejato. E proprio il direttore di Telejato, Pino Maniaci, alla morte di Salvo Vitale ha dedicato queste parole: “Se ne va un collaboratore, un pilastro della redazione di Telejato e dell’antimafia ma soprattutto un amico. Ciao Salvo”.