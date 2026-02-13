Morto Sante Cervellati fondatore della catena Comet, il dolore del gruppo a 20 anni dall'omicidio Orbellanti

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

È morto a Bologna all’età di 88 anni Sante Cervellati, imprenditore e fondatore del gruppo Comet, una delle maggiori realtà italiane nella distribuzione di elettrodomestici, elettronica e materiale elettrico. Era malato da tempo. Cervellati è stato tra i protagonisti della crescita commerciale del capoluogo emiliano nel secondo Dopoguerra, dando vita insieme al socio Giancarlo Orbellanti a un’azienda che, partita da un piccolo negozio nel 1967, si è poi trasformata in una realtà nazionale con circa mille dipendenti.

La scalata di Cervellati, partito da un piccolo negozio

Nato il 18 maggio 1936 a Budrio (Bologna), Sante Cervellati inaugura la propria esperienza imprenditoriale negli Anni Sessanta, in un contesto economico ancora segnato dalla ricostruzione industriale del Paese dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Nel 1967, insieme a Giancarlo Orbellanti, aprì il primo piccolo punto vendita in via Ranzani a Bologna, dando vita a quella che sarebbe diventata la società Cervellati-Orbellanti Materiale elettrico.

Da quell’iniziativa prese forma il nucleo originario del gruppo Comet, che negli anni successivi avrebbe progressivamente ampliato l’offerta commerciale, inserendosi nella frenesia produttiva del Boom e includendo la vendita di televisori, elettrodomestici ed elettronica di consumo.

La nascita e la crescita del Gruppo Comet

A partire dalla fine dei Sessanta, l’azienda intraprese un percorso di crescita attraverso l’acquisizione di nuovi negozi e l’apertura di sedi sempre più strutturate sul territorio regionale.

Il modello di sviluppo si basò su una rete di punti vendita al dettaglio, affiancata da magazzini dedicati alla distribuzione di materiale elettrico per clienti professionali.

Nel tempo, il gruppo Comet si estese oltre i confini dell’Emilia-Romagna, consolidando la propria presenza anche in altre Regioni italiane.

Oggi Comet rappresenta una realtà attiva sia nella distribuzione all’ingrosso sia nella vendita al pubblico di prodotti tecnologici e impiantistici, con una rete di numerosi punti vendita gestiti direttamente o attraverso società partecipate.

Il rapporto con il socio Giancarlo Orbellanti

Nel percorso imprenditoriale di Cervellati un ruolo determinante fu svolto dal socio Giancarlo Orbellanti, con il quale condivise la fondazione e lo sviluppo dell’azienda fin dagli esordi.

Orbellanti rimase legato al gruppo fino alla sua morte, avvenuta nel 2007, in un episodio che segnò profondamente la storia della società. Il 71enne fu infatti assassinato di fronte alla figlia dal nipote 22enne Gianluca Vallini per questioni di denaro.

Nonostante quell’atroce perdita, la società proseguì il proprio percorso di crescita sotto la guida della famiglia Cervellati, mantenendo la struttura imprenditoriale originaria.

Il passaggio di Comet ai figli di Cervellati

Negli anni più recenti, la gestione operativa del gruppo è passata ai figli di Sante Cervellati, Marco e Davide, che oggi ricoprono il ruolo di amministratori delegati.

Il passaggio generazionale ha consentito alla società di proseguire le attività mantenendo una conduzione familiare, in linea con l’impostazione originaria voluta dal fondatore.