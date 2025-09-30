Morto Santi Trimboli, il giornalista Rai di Tgr Calabria e 90° minuto aveva 80 anni ed era malato da tempo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo una lunga malattia è morto a Cosenza, all’età di 80 anni, Santi Trimboli, giornalista Rai e vicecaporedattore del Tgr Calabria. Storico volto di 90° Minuto e di numerose trasmissioni sportive, aveva dedicato la sua carriera al racconto del calcio calabrese e alla formazione accademica, essendo stato docente di Etica della comunicazione e Sistema dei mass media.

Si è spento a Cosenza, all’età di 80 anni, Santi Trimboli, uno dei volti più conosciuti del giornalismo sportivo calabrese e nazionale.

Malato da tempo, aveva legato gran parte della sua carriera alla Rai, in particolare alla redazione della Tgr Calabria, dove aveva ricoperto il ruolo di vicecaporedattore.

Per oltre due decenni ha portato nelle case degli italiani il racconto delle squadre della sua regione e del calcio nazionale, diventando una presenza familiare grazie a trasmissioni storiche come 90° Minuto, Stadio Sprint, La Domenica Sportiva e Tutto il calcio minuto per minuto.

Volto storico di Rai e 90° minuto

La voce e i di Santi Trimboli servizi hanno accompagnato generazioni di tifosi, rappresentando un punto di riferimento per chi seguiva lo sport attraverso il servizio pubblico.

Trimboli aveva iniziato la professione collaborando con il Corriere del Giorno e la Gazzetta del Sud, per poi diventare caposervizio del Giornale di Calabria. Aveva lavorato anche per La Stampa e il Corriere dello Sport, seguendo da inviato il calcio calabrese: dal Catanzaro al Cosenza, dal Crotone fino ai nove campionati di Serie A disputati dalla Reggina.

In Rai è rimasto oltre 25 anni, raccontando lo sport con competenza e passione e diventando un punto di riferimento per i telespettatori della sua regione.

L’impegno accademico

Accanto al lavoro giornalistico, Trimboli è stato docente di Etica della comunicazione e Sistema dei mass media in un master all’Università della Calabria, e relatore in numerosi seminari sulla comunicazione e i media.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi premi, tra cui il “Pericle d’oro” e riconoscimenti alla professionalità da parte di associazioni culturali e sportive.

Il Tgr Calabria, la Fnsi e molti colleghi hanno espresso cordoglio per la sua morte, ricordandolo come un professionista rigoroso e un uomo profondamente legato alla sua terra.