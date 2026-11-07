Morto Sebastian Lelio primo regista cileno premio Oscar con Una donna fantastica, trovato senza vita in casa

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È morto a 52 anni Sebastian Lelio, regista e sceneggiatore cileno vincitore del premio Oscar nel 2018 con il film Una donna fantastica. È stato trovato senza vita venerdì 6 novembre 2026 nella sua abitazione a Santiago del Cile, nel quartiere di Las Condes. A confermare la morte è stata la famiglia, attraverso un comunicato pubblicato sui social dalla compagna Amalia Kassai. Nel messaggio si fa riferimento a motivi di salute, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

Morto Sebastian Lelio, cosa è successo

Secondo quanto riportato dal quotidiano cileno Emol, Sebastian Lelio sarebbe stato trovato senza vita dalla compagna Amalia Kassai nella sua abitazione di Las Condes, nella capitale cilena.

Il ritrovamento sarebbe avvenuto intorno a mezzogiorno di venerdì 6 novembre.

Dopo la scoperta, sarebbero state avvertite le autorità.

La Procura Metropolitana Oriente ha disposto accertamenti per ricostruire le circostanze della morte.

La famiglia ha parlato di un decesso legato a problemi di salute, senza specificare quale condizione abbia provocato la morte del regista.

Gli accertamenti delle autorità non indicano, di per sé, la presenza di responsabilità di terzi.

Il messaggio della compagna Amalia Kassai

La notizia della morte di Sebastian Lelio è stata annunciata attraverso una dichiarazione pubblicata sul profilo Instagram di Amalia Kassai, attrice e compagna del regista.

Nel comunicato, la famiglia ha espresso il dolore per la perdita e ha ricordato il suo contributo alla cultura del Paese.

“Con grande tristezza comunichiamo la scomparsa per motivi di salute del cineasta Sebastián Lelio”, si legge nel messaggio.

I familiari hanno aggiunto che il suo ricordo rimarrà sempre con loro, descrivendolo come una persona che ha contribuito alla storia culturale cilena.

Anche il Ministero della Cultura del Cile ha ricordato il regista, sottolineando il ruolo avuto nel portare il cinema nazionale sui principali palcoscenici internazionali.

Chi era Sebastian Lelio, regista premio Oscar per Una donna fantastica

Sebastian Lelio era nato l’8 marzo 1974 a Mendoza, in Argentina, ma si era trasferito in Cile con la madre quando aveva due anni.

Dopo essersi avvicinato al giornalismo, aveva studiato cinema a Santiago e iniziato a lavorare come regista e sceneggiatore.

Il primo lungometraggio, La sagrada familia, risale al 2005.

Il riconoscimento internazionale arrivò con Gloria, presentato al Festival di Berlino nel 2013.

La protagonista Paulina García ottenne l’Orso d’argento come migliore attrice per la sua interpretazione.

Il successo più importante arrivò con Una donna fantastica, film del 2017 interpretato da Daniela Vega.

La pellicola racconta la storia di Marina, una donna transgender che deve affrontare la morte del compagno e le discriminazioni della sua famiglia.

Nel 2018 il film di Sebastian Lelio conquistò l’Oscar come migliore pellicola in lingua straniera, diventando il primo lungometraggio cileno a vincere nella categoria.

Lelio aveva successivamente diretto produzioni internazionali come Disobedience, con Rachel Weisz e Rachel McAdams, Gloria Bell, interpretato da Julianne Moore, e Il prodigio, con Florence Pugh.

L’ultimo film e il progetto Poeta cileno

Prima della morte, Sebastian Lelio stava lavorando a Poeta cileno, adattamento cinematografico del romanzo dello scrittore Alejandro Zambra.

Le riprese erano iniziate nel settembre 2026 e il progetto risultava ancora in lavorazione al momento del decesso.

Tra i suoi lavori più recenti figura anche La ola, film musicale presentato al Festival di Cannes nel 2025, ispirato alle mobilitazioni femministe avvenute in Cile.

Nelle sue opere il regista aveva affrontato frequentemente temi legati all’identità, ai rapporti familiari e alle persone che cercano di affermare la propria libertà in contesti sociali complessi.