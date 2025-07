Morto Sergio Campana, storico presidente dell'Aic Assocalciatori: era ricoverato da alcune settimane

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

È morto Sergio Campana, storico presidente dell’Assocalciatori. Ex calciatore, aveva guidato il sindacato dei giocatori per 43 anni, dal 1968 al 2011. Campana, che aveva 91 anni, è deceduto nella sua città di nascita, Bassano del Grappa, in una casa di cura dove era ricoverato da alcune settimane per un peggioramento dello stato di salute. Per il suo costante impegno è stato considerato il sindacalista dei calciatori.

Chi era Sergio Campana

Ad annunciare la morte di Campana, avvenuta alle 3 di notte, è stata proprio l’Aic, l’Associazione italiana calciatori, con un comunicato.

“Il Consiglio direttivo, i collaboratori e i dipendenti tutti si stringono alla famiglia in questo particolare momento”, si legge in una nota.

Campana è stato una figura importante del calcio italiano e pioniere dei diritti dei calciatori, con una carriera che ha coniugato passione sportiva e impegno civile.

La Serie A e la laurea in legge

Sergio Campana era nato il primo agosto del 1934. Ha giocato in serie A con il Lanerossi Vicenza e con il Bologna nel ruolo di centravanti.

Campana ha vestito la maglia biancorossa per gran parte della sua carriera, collezionando 240 presenze e 46 gol tra il 1954 e il 1967. È stato protagonista delle due vittorie consecutive al Torneo di Viareggio (1954-55) e della storica promozione in Serie A nel 1955.

Dopo una parentesi di due anni al Bologna (1959-1961), dove ha messo a segno 18 reti in 50 presenze, è tornato al Vicenza, contribuendo a mantenere la squadra nella massima serie.

Laureato in Legge e iscritto all’albo degli avvocati dal ’67, in quello stesso anno ha chiuso la sua carriera agonistica. Nel 1968 ha fondato l’Associazione italiana calciatori assieme a Gianni Rivera e Sandro Mazzola. E il sindacato dei giocatori lo ha guidato proprio per 43 anni, dal 1968 al 2011.

Il sindacalista dei calciatori

Nel 1974 ci fu il primo sciopero dei calciatori, che cominciarono a giocare solo 10′ dopo l’orario previsto in difesa di Scala, giocatore che aveva rifiutato il trasferimento dal Bologna all’Avellino e per questo stava per essere punito dal club irpino.

Sotto la sua guida, l’Aic ha ottenuto risultati storici, in primis il riconoscimento dello status di lavoratore sportivo per i calciatori con la Legge 91 del 1981, gettando le basi per maggiori tutele e diritti per migliaia di professionisti.