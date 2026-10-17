Morto Sergio Erede, l'avvocato dei grandi affari italiani, da Telecom a Luxottica-Essilor, aveva 86 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È morto l’avvocato Sergio Erede, figura di primo piano della finanza italiana e uno dei massimi esperti in materia di diritto societario. Aveva 86 anni. Erede è deceduto all’ospedale di Genova in seguito a una caduta accidentale in casa. Il suo nome è legato ad alcune delle più importanti operazioni societarie del nostro Paese, dalla scalata di Olivetti a Telecom alle privatizzazioni di Alitalia e Autostrade, fino alla fusione Luxottica-Essilor.

Morto l’avvocato Sergio Erede

Addio all’avvocato d’affari Sergio Erede, morto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre all’ospedale di Genova, dove era stato portato in seguito a una caduta accidentale in casa.

Considerato un decano del diritto societario italiano, tra i massimi esperti in materia di fusioni e acquisizioni, aveva 86 anni.

ANSA

Chi era Sergio Erede

Nato nel 1940 a Firenze, Sergio Erede si laureò in Giurisprudenza alla Statale di Milano nel 1962, per poi conseguire un master ad Harvard nel 1964.

Iniziò a collaborare con alcuni studi legali negli Stati Uniti per poi tornare in Italia, nell’ufficio legale di Ibm.

Nel 1969 si dedicò alla libera professione, fondando lo studio Erede Bianchi. Nel 1999, insieme con Franco Bonelli e Aurelio Pappalardo, fondò lo studio legale Bonelli Erede Pappalardo, uno dei più ricchi e prestigiosi d’Italia.

Nel corso della sua lunga carriera Erede si affermò come uno dei massimi esperti di diritto societario, curando operazioni per i più grandi gruppi industriali italiani e per alcune delle principali dinastie imprenditoriali, dai Benetton ai Del Vecchio.

I grandi affari curati da Erede

Il nome di Erede è legato ad alcune delle principali operazioni finanziarie e societarie della storia recente italiana.

Numerosi gli affari seguiti in mezzo secolo di carriera, dalla scalata di Olivetti su Telecom Italia a quella di Generali su Ina.

E poi ancora le privatizzazioni di Enel e Autostrade, l’acquisizione di Telecom Italia da parte di Pirelli e Benetton e la ristrutturazione di Alitalia con Etihad, fino alla fusione di Luxottica con la francese Essilor.