Morto Sergio Tarquinio disegnatore di Superman e Batman, fumettista e illustratore western aveva 100 anni

Sergio Tarquinio, maestro del fumetto western italiano, è morto a 100 anni. Illustratore, pittore e incisore, in carriera ha lavorato per Mondadori, Bonelli e Editorial Abril, firmando opere storiche come “Storia del West”. La sua firma resterà inoltre legata a supereroi iconici dei fumetti, come Superman e Batman.

Chi era Sergio Tarquinio

Quello che lascia è un segno profondo nel fumetto d’avventura italiano e internazionale, oltre al grande contributo fornito, nella seconda parte della sua carriera, all’arte figurativa.

Sergio Tarquinio si è spento a 100 anni, portando con sé un secolo di storia del disegno narrativo. Illustratore, fumettista, pittore e incisore, è stato uno dei grandi interpreti del western a fumetti, come ricordato da Sergio Bonelli Editore, che lo ha definito un autore centrale nella costruzione dell’identità del fumetto italiano.

La vita e la carriera

Cremonese, classe 1925, Tarquinio cresce con la passione per il disegno ma intraprende inizialmente un percorso tecnico, diplomandosi Perito Industriale. Arruolato in Marina negli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale, rientra in un’Italia impoverita e sceglie una via alternativa al posto fisso, rifiutando un impiego all’Alfa Romeo.

Inizia così a lavorare come pittore di insegne e cartelloni pubblicitari, prima di avvicinarsi professionalmente al fumetto grazie a tavole di prova di ambientazione western, genere che segnerà l’intera sua carriera.

Nel 1948, con il trasferimento in Argentina, inizia a lavorare per Editorial Abril, inserendosi in un ambiente creativo di altissimo livello insieme a Hugo Pratt, Alberto Ongaro e Mario Faustinelli.

Il rientro in Italia nel 1952 coincide con una nuova fase produttiva intensa, tra collaborazioni per il mercato anglofono e lavori per lo studio di Rinaldo Dami, che gli consentono di spaziare dai supereroi al western storico.

Da Batman e Superman ai western

Pur disegnando anche personaggi come Superman e Batman per Mondadori, Tarquinio concentra gran parte della sua energia narrativa sulle epopee della frontiera americana, raccontando figure come Toro Seduto, Buffalo Bill e Cavallo Pazzo.

La collaborazione con Sergio Bonelli segna un punto fermo: prima con “Giubba Rossa”, poi con il “Giudice Bean”, fino all’ingresso stabile nello staff di “Storia del West”, serie di cui realizza 34 episodi tra il 1966 e il 1981.

Dopo l’esperienza con Il Giornalino e una lunga storia ambientata nella Guerra di Secessione, Tarquinio chiude definitivamente con il fumetto. Dopo quarant’anni di attività sceglie la pittura e l’incisione, discipline nelle quali dichiara di aver finalmente raggiunto una piena maturità espressiva. Nel 2013 riceve il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.