Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È morto Simone Libertino, il ragazzo di 14 anni rimasto gravemente ferito in un incidente in moto il 31 ottobre a Rogno, in provincia di Bergamo. Il giovane, residente a Darfo Boario Terme, nel Bresciano, era ricoverato da quasi tre settimane all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è deceduto giovedì 19 novembre. Simone era una promessa del bike trial, disciplina sportiva nella quale aveva conquistato tre titoli italiani. Non si era mai risvegliato dal coma dopo l’incidente, avvenuto mentre tornava a casa da scuola.

Morto Simone Libertino dopo incidente in moto

L’incidente è avvenuto sabato 31 ottobre, poco prima delle 13:30, lungo via Vittorio Veneto, nella zona di Bessimo Inferiore, nel territorio comunale di Rogno. Simone Libertino stava tornando a casa dall’istituto tecnico Ivan Piana di Lovere, dove frequentava il primo anno, in sella a una moto da enduro di cilindrata 50, acquistata da pochi giorni.

Il ragazzo viaggiava insieme ad alcuni amici, anche loro appassionati di motociclette. Secondo quanto riferito dai testimoni, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il ciclomotore avrebbe urtato il cordolo del marciapiede. Simone sarebbe quindi caduto, finendo contro un muro di recinzione. Nell’impatto il giovane ha riportato un grave trauma alla testa, nonostante indossasse regolarmente il casco.

Dopo 19 giorni dall’incidente, i medici hanno constatato la morte cerebrale. I genitori, Giuseppe Libertino e Livia Mensi, hanno quindi autorizzato la donazione degli organi.

Chi era Simone Libertino, tre volte campione italiano di bike trial

Simone Libertino era conosciuto nella comunità sportiva della Valle Camonica per i risultati ottenuti nel bike trial. Si tratta di una specialità del ciclismo nella quale gli atleti devono superare ostacoli naturali o artificiali mantenendo l’equilibrio sulla bicicletta, senza appoggiare i piedi a terra.

Tesserato fin da bambino con la Dynamic Trial, Simone aveva conquistato tre titoli italiani e numerosi piazzamenti sul podio. I suoi risultati gli erano valsi anche un riconoscimento al merito sportivo della Comunità Montana di Valle Camonica.

Il suo allenatore, Massimo Zendra, ha ricordato sui social le settimane trascorse nella speranza di una ripresa, definendo Simone “il fratellino che non ho mai avuto”.

La scelta della famiglia

La morte del giovane atleta ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio a Darfo Boario Terme e nei Comuni della Valle Camonica. Simone Libertino lascia il padre Giuseppe, vigile del fuoco a Darfo, la madre Livia Mensi e le sorelle Martina e Alice. La famiglia ha scelto di donare gli organi del ragazzo, consentendo l’avvio delle procedure necessarie per i trapianti. La data dei funerali sarà stabilita dopo il rientro della salma dall’ospedale di Bergamo.