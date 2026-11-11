Morto Stacy Keach, l'attore aveva una grave patologia cardiaca: la sua vita dalla serie Mike Hammer al carcere

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il mondo dello spettacolo dice addio a Stacy Keach. L’attore americano è morto a 85 anni nella sua abitazione di Magdalenka, in Polonia. Celebre per aver interpretato il detective privato Mike Hammer nell’omonima serie televisiva degli anni Ottanta, soffriva da tempo di una grave malattia cardiaca. Protagonista di quasi sessant’anni di cinema, televisione e teatro, Keach aveva lavorato con registi del calibro di John Huston, interpretato i grandi personaggi shakesperiani e vinto un Golden Globe nei panni di Ernest Hemingway. La sua vita era stata segnata anche dall’arresto per cocaina nel 1984, che lo aveva portato a trascorrere sei mesi in un carcere britannico proprio mentre la sua carriera televisiva era all’apice.

La malattia cardiaca e l’infarto sul palco nel 2017

A confermare il decesso è stata la moglie Malgosia Tomassi, attrice polacca, che ha parlato di una lunga battaglia contro problemi al cuore e insufficienza cardiaca. Problemi che hanno segnato la vita di Keach in maniera indelebile. Nel 2009 era stato colpito da un lieve ictus, mentre nel giugno 2017 aveva accusato un infarto durante una rappresentazione teatrale a Chicago.

Stava interpretando Ernest Hemingway in “Pamplona”, uno spettacolo incentrato sulla vita dello scrittore, quando si era improvvisamente sentito male sul palco del Goodman Theatre. Il ricovero aveva costretto gli organizzatori ad annullare le rappresentazioni successive. Nonostante questi precedenti, Keach aveva continuato a lavorare anche in età avanzata, mantenendo un legame particolarmente forte con il teatro.

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Chi era Stacy Keach, vita e carriera

Stacy Keach era nato il 2 giugno 1941 a Savannah, nello Stato americano della Georgia. Figlio d’arte di due attori, era cresciuto in un ambiente familiare vicino al mondo dello spettacolo. Da bambino aveva affrontato diversi interventi chirurgici per una malformazione congenita del labbro e del palato. Ha più volte raccontato come le difficoltà vissute durante l’infanzia, comprese le prese in giro dei coetanei, avessero contribuito a rafforzare la sua determinazione.

Dopo gli studi all’Università della California a Berkeley, dove si era formato in letteratura inglese e arte drammatica, aveva frequentato la Yale School of Drama. Una borsa Fulbright gli aveva poi permesso di perfezionarsi alla London Academy of Music and Dramatic Art. La sua formazione era soprattutto teatrale.

Già negli Anni Sessanta ha partecipato all’Oregon Shakespeare Festival, interpretando Enrico V e altri personaggi del repertorio elisabettiano. Nel 1964 aveva recitato in Amleto al Public Theater di New York. Quell’esperienza in particolare avrebbe orientato buona parte della sua carriera, anche dopo il successo raggiunto davanti alla macchina da presa.

Mike Hammer, Gesù di Nazareth e i film più famosi

Per il grande pubblico, il volto di Keach rimane quello di Mike Hammer, l’investigatore privato creato dallo scrittore Mickey Spillane, protagonista della serie televisiva “Mickey Spillane’s Mike Hammer”, trasmessa dalla Cbs a partire dal 1984. Con il cappello inclinato, i modi bruschi e un personale senso della giustizia, il suo personaggio riprendeva la tradizione del detective americano dei romanzi polizieschi.

Il successo della serie andò di pari passo con la popolarità dell’attore, che sarebbe tornato a interpretare Hammer anche dopo la vicenda giudiziaria che ne interruppe temporaneamente la produzione. Prima di allora, Keach aveva già costruito una carriera cinematografica di rilievo. Il debutto risale al 1968 con “The Heart Is a Lonely Hunter”. Nel 1972 aveva lavorato con John Huston in “Fat City” e in “L’uomo dai sette capestri” (“The Life and Times of Judge Roy Bean”).

Nel 1977 aveva interpretato Barabba nello sceneggiato “Gesù di Nazareth” di Franco Zeffirelli, mentre nel 1980 era apparso nel western “I cavalieri dalle lunghe ombre”. Tra gli altri titoli della sua filmografia figurano “American History X”, “The Bourne Legacy” e “Nebraska”, diretto da Alexander Payne. Aveva inoltre partecipato alle commedie della coppia Cheech e Chong, dimostrando una versatilità che gli consentiva di passare dal dramma al cinema comico.

In televisione ha recitato in “Titus”, “Prison Break”, “Due uomini e mezzo”, “Ray Donovan” e “Blue Bloods”. Nel 2025 era apparso in “Jay Kelly”, interpretando il padre del personaggio di George Clooney.

L’arresto a Heathrow nel 1984 per cocaina

Uno degli episodi più discussi della sua vita risale al 1984, quando venne arrestato all’aeroporto londinese di Heathrow per aver tentato di introdurre cocaina nel Regno Unito. La polizia trovò circa 37 grammi di droga, parte dei quali nascosti in una bomboletta di schiuma da barba. Insieme all’attore venne arrestata anche la sua segretaria. Keach, allora 43enne, fu condannato a nove mesi di reclusione e trasferito nel carcere di Reading, in Inghilterra. Ne scontò sei prima di essere rimesso in libertà.

L’esperienza venne raccontata nell’autobiografia “All in all: an actor’s life on and off the stage”, pubblicata nel 2013. L’attore definì la condanna il momento più basso della propria vita, ricordando l’isolamento e le difficoltà della detenzione. Durante quei mesi ricevette lettere di sostegno da colleghi come Gregory Peck, Burt Reynolds, Roger Moore e Al Pacino. In carcere gli venne anche affidato il compito di organizzare periodicamente una proiezione cinematografica per gli altri detenuti.

Keach parlò pubblicamente della propria dipendenza dalla cocaina, iniziata negli Anni Settanta. Dopo la scarcerazione testimoniò davanti a una commissione del Congresso americano e partecipò a incontri nelle università e nei centri di recupero. L’arresto aveva bloccato temporaneamente la produzione di Mike Hammer, ma non pose fine alla sua carriera. Nel 1986 la serie tornò in televisione, dopo il buon riscontro ottenuto da un film dedicato allo stesso investigatore.

Anni più tardi, in “Prison Break”, Keach interpretò il direttore del penitenziario Henry Pope. Per costruire il personaggio si ispirò proprio al direttore del carcere britannico nel quale era stato detenuto, che ricordava per il suo atteggiamento umano verso i prigionieri.

Il teatro, il Golden Globe e gli ultimi anni

Il teatro rimase il principale riferimento artistico di Keach. Nel corso della carriera interpretò Amleto, Riccardo III e Re Lear, oltre a numerosi personaggi del repertorio contemporaneo. Ottenne una candidatura ai Tony Award per il ruolo di Buffalo Bill nello spettacolo “Indians” e recitò a Broadway anche in “The Kentucky Cycle” e “Other Desert Cities”. Fu protagonista della tournée americana di “Frost/Nixon”, interpretando l’ex presidente Richard Nixon.

Nel 1988 vinse un Golden Globe per la miniserie televisiva “Hemingway”, nella quale interpretava lo scrittore americano. Per prepararsi al ruolo aumentò di circa sedici chili il proprio peso e ottenne anche una candidatura agli Emmy. Nel 2015 entrò nell’American Theater Hall of Fame, mentre nel 2019 ricevette una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Keach aveva spiegato più volte di aver privilegiato la varietà dei personaggi rispetto alla possibilità di costruire una carriera intorno a un solo ruolo. Una scelta che, secondo lui, aveva comportato qualche rinuncia professionale, ma gli aveva permesso di continuare a lavorare sui testi teatrali che amava.