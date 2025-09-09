Morto Stefano Benni, il dolore del figlio nel riferimento alla "grave malattia" che lo costrinse al ritiro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A 78 anni, dopo una lunga malattia, è morto Stefano Benni. Lo scrittore, umorista, giornalista, sceneggiatore, poeta e drammaturgo bolognese si era da tempo ritirato dalle scene. In un post condiviso sulla pagina Facebook dell’artista, il figlio ha annunciato la sua scomparsa, facendo un’ultima richiesta ai suoi lettori.

È morto a 78 anni, nella “sua” Bologna, lo scrittore, umorista, giornalista, sceneggiatore, poeta e drammaturgo Stefano Benni, una delle più importanti voci italiane del secondo Novecento.

Autore di decine di testi, da romanzi come “Comici Spaventati Guerrieri” o “Margherita Dolcevita” ai racconti, come il famosissimo “Bar Sport” o “La Grammatica di Dio”, passando per sceneggiature, poesie, drammaturgie e articoli per numerose testate nazionali.

IPA Morto dopo una lunga malattia lo scrittore Stefano Benni (in foto nel 1997, durante la presentazione della raccolta di racconti “Bar Sport Duemila”)

Benni fu anche regista, dirigendo nel 1989 il film “Musica per vecchi animali”, tratto dal suo romanzo “Comici Spaventati Guerrieri” e interpretato da Dario Fo, Paolo Rossi e Viola Simoncioni. L’annuncio della sua morte è stato dato dal figlio sui social.

L’annuncio del figlio

Proprio nel 1989 nacque Niclas, che oggi ha affidato a un messaggio sulla pagina Facebook ufficiale dello scrittore un ultimo ricordo del padre.

“È con grande dispiacere che devo dare notizia della scomparsa di mio padre – ha scritto Niclas Benni – Era affetto da tempo da una grave malattia che lo aveva tenuto lontano dalla vita pubblica”.

Il post pubblicato da Niclas Benni

“Una cosa che Stefano mi aveva detto più volte è che gli sarebbe piaciuto che la gente lo ricordasse leggendo ad alta voce i suoi racconti” ha aggiunto Niclas, sottolineando ciò che forse più di ogni altra cosa era mancata ultimamente allo scrittore, impossibilitato a ogni tipo di comunicazione, sia verbale che fisica, a causa della malattia.

L’ultima richiesta di Benni

Niclas Benni ha quindi precisato: “Come alcuni di voi sapranno, Stefano era molto affezionato al reading come forma artistica, lettura ad alta voce – spesso accompagnato da musicisti”.

“Quindi, se volete ricordarlo, vi invito in questi giorni a leggere le opere di Stefano che vi stanno più a cuore a chi vi sta vicino, ad amici, figli, amanti e parenti – ha aggiunto ancora il figlio dello scrittore, prima di concludere – Sono sicuro che, da lassù, vedere un esercito di lettori condividere il loro amore per ciò che ha creato gli strapperebbe sicuramente una gran risata. Grazie”.