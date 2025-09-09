Morto Stuart Craig scenografo di Harry Potter e tre volte premio Oscar, suo il castello di Hogwarts

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

È morto Stuart Craig, scenografo tre volte premio Oscar, che ha lavorato a tutti i film della saga di Harry Potter. Aveva 83 anni e da diverso tempo era affetto dal morbo di Parkinson. Ha lavorato ad alcune delle produzioni più importanti della storia di Hollywood, ma rimarrà nell’immaginario collettivo soprattutto per aver ideato l’estetica del castello di Hogwarts.

Lo scenografo inglese Stuart Craig è morto domenica 7 settembre all’età di 83 anni. La famiglia ha tenuto la notizia privata per due giorni, prima di diffonderla al pubblico nella serata del 9 settembre.

Craig era uno degli scenografi più stimati di Hollywood, e ha lavorato a produzioni molto importanti a partire dagli anni ’70. Era affetto dalla malattia di Parkinson e lascia la moglie Patricia e due figlie.

ANSA Il castello di Hogwarts nei film di Harry Potter

I tre Oscar di Craig

La carriera di Stuart Craig è cominciata negli anni ’70, quando ha collaborato alla creazione di scenografie di grandi produzioni come Superman e L’Ultimo Ponte. La sua fama inizia però a diffondersi con la nomination all’Oscar per Elephant Man.

Negli anni successivi, per Craig arrivano una serie di importanti riconoscimenti a livello internazionale. Già Elephant Man gli vale un Bafta in Inghilterra, ma è con il film Gandhi nel 1983 che vince il suo primo Oscar.

Seguono negli anni successivi altri due Academy Award, per Le Relazioni Pericolose del 1989 e per Il Paziente Inglese. Il suo lavoro però rimarrà nell’immaginario collettivo di generazioni intere per un’altra opera.

Il lavoro sugli otto film di Harry Potter

Craig è infatti la mente dietro alle scenografie di tutta la saga di Harry Potter. La trasformazione dei libri di J.K. Rowling in immagini è passata in larga parte dal suo lavoro, attraverso scelte che a volte si sono anche distanziate dall’opera originale.

L’intero immaginario che negli anni si è rafforzato come quello caratteristico della saga di Harry Potter deve la sua estetica particolare al lavoro di Craig, che ha poi continuato a curare i film derivati dal lavoro di Rowling.

Anche la saga di Animali Fantastici, infatti, lo ha visto alla direzione e all’ideazione delle scenografie.