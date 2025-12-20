Morto sul colpo un bimbo di 10 anni in val Venosta a Malles dopo essere precipitato da una parete di roccia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma in Alto Adige, in val Venosta: un bambino di 10 anni è morto sul colpo nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre, dopo essere precipitato per alcuni metri da una parete di roccia di un bosco. Secondo le prime ricostruzioni, il bimbo si era arrampicato per gioco dopo essersi allontanato dal parco in cui si trovava. La tragedia si è consumata intorno alle ore 17, a Laudes, nei pressi di Malles.

Val Venosta, morto bimbo di 10 anni vicino a Malles

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si era arrampicato per gioco insieme a un amico dopo essersi allontanato da un parco, come riportato dai giornali locali Alto Adige e Dolomiten.

Dopo aver trascorso del tempo nel parco giochi del paesino, i due piccoli si sono diretti in un vicino bosco dove hanno iniziato a scalare una parete di roccia.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Sulla mappa, cerchiata in rosso, la zona in cui è avvenuta la tragedia

Nel corso dell’arrampicata, uno dei due ha perso aderenza ed è caduto per diversi metri. È deceduto sul colpo.

I soccorsi

Dopo che è scattato l’allarme, i soccorritori si sono precipitati sul luogo della tragedia e hanno raggiunto l’altro ragazzino, che sembra essere rimasto illeso. A scopo precauzionale è comunque stato trasportato in elicottero in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la guardia di finanza, oltre ai vigili del fuoco volontari di Laudes che hanno provveduto a recuperare la salma del bambino vittima dell’incidente.

I pompieri hanno inoltre annullato una festa di Natale che era stata programmata per il pomeriggio di sabato 20 dicembre nella loro caserma.

Le parole del sindaco: “Mi sono recato sul posto, un dramma”

Come riferito dalla testata Dolomiti, il sindaco di Malles-Venosta, Josef Thurner, ha spiegato che i due giovanissimi, dopo aver iniziato l’arrampicata, sarebbero poi rimasti bloccati in una zona ripida e rocciosa. Uno di loro è poi precipitato.

“Ieri mi sono recato sul posto di persona – ha dichiarato il sindaco – il nostro è un paese di 600 abitanti, ci conosciamo tutti, conosciamo tutte le famiglie. Da parte dell’amministrazione inviamo un messaggio di profondo cordoglio: è un dramma che colpisce tutta la comunità”.

“Abbiamo già provveduto ad annullare tutti gli eventi in programma per le festività natalizie in segno di lutto”, ha concluso il primo cittadino.