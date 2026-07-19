Morto sul palco a Busto Arsizio Gianni Cazzola, il "re" del jazz italiano: l'annuncio di Tullio De Piscopo

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il musicista di origini bolognesi Gianni Cazzola, 88 anni, è morto sul palco a Busto Arsizio mentre stava suonando la batteria. Si è spento sabato sera al “Gemia Swing Club”. A confermare la notizia è stato l’amico e collega Tullio De Piscopo attraverso un post su Facebook pubblicato nel pomeriggio di domenica. Cazzola è stato uno dei più apprezzati artisti jazz italiani.

Morto sul palco a Busto Arsizio il batterista Gianni Cazzola

Mentre stava suonando al “Gemia Swing Club“, Cazzola si è accasciato e subito sono stati allertati i soccorsi, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico arrivato con ambulanza e automedica poco prima della mezzanotte. La disperata corsa all’ospedale è stata vana.

Il ricordo dell’amico Tullio De Piscopo

“Ricordi indelebili, in piena notte passeggiavamo sotto i portici di Bologna ed insieme, fantasticando, cantavamo le grandi frasi del Be Bop. Poi Milano, le tante serate e le jam session, sempre nel segno della musica, della libertà e dell’amicizia. Con te bastava uno sguardo per intendersi e lasciare parlare i nostri tamburi”, ha scritto su Facebook Tullio De Piscopo nel dire addio al collega e amico.

ANSA

De Piscopo ha proseguito ricordando che Cazzola è stato un “musicista straordinario e autentico Jazzista e, soprattutto amico fraterno, sin dal 1965 quando a Bologna veniva a trovarmi al Jolly Jocker, il night club dove suonavo tutte le sere fino a tarda notte”.

“Il tuo ritmo, il tuo sorriso e la tua umanità resteranno per sempre nel Cuore di tutti i musicisti. Ciao Gianni, continua a improvvisare anche da lassù. Sempre con me il tuo calore e il tuo Swing”, ha concluso l’artista.

Carriera: gli esordi e il successo

Cazzola era originario di San Giovanni in Persiceto, comune bolognese. La passione per la batteria, strumento che lo ha accompagnato per tutta la vita, nacque quando era un bambino.

Aveva iniziato la sua carriera nel 1957, al fianco del chitarrista Franco Cerri.

Sempre sul finire degli anni Cinquanta si impose rapidamente ai vertici jazzistici italiani diventando uno dei “re” del jazz in Italia, ossia uno degli artisti più noti e apprezzati del genere.

Basti pensare che collaborò con grandi nomi del jazz internazionale, tra cui Billie Holiday e Chet Baker.

Le esequie funebri si terranno martedì 21 luglio, alle ore 14.00, nella chiesa parrocchiale di Sant’Edoardo a Busto Arsizio.