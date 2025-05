Morto Teo Ciavarella musicista e pianista jazz che suonò per Lucio Dalla, l'annuncio e l'addio della famiglia

Si è spento a 65 anni Teo Ciavarella. L’annuncio della morte del pianista è stato dato dai familiari attraverso un breve annuncio divulgato sui social. Per due anni è stato in tour con Lucio Dalla, Paolo Rossi e Vinicio Capossela. Lungo la sua carriera ha collaborato con molti grandi artisti. Ha accompagnato ad esempio Claudio Baglioni, Paolo Conte, Francesco Baccini, Alfio Antico, Roberto Freak Antoni e altri.

Morto Teo Civarella, fu il pianista di Lucio Dalla: l’annuncio della famiglia

“È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro Teo”. Questo il post scritto venerdì 16 maggio dai familiari del pianista. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti da fan e conoscenti sotto al comunicato.

Nel 2023 era stato ricoverato all’ospedale Sant’Orsola per una rara forma di tumore. Anche in quell’occasione non aveva smesso di suonare, cercando di infondere positività e sollievo verso chi, come lui, stava passando un momento difficile e delicato.

Fonte foto: Facebook di Teo Ciavarella Teo Ciavarella

La carriera e le collaborazioni con i grandi artisti

Ciavarella era originario di San Marco in Lamis (comune in provincia di Foggia) e abitava a Bologna, dove svolgeva l’attività concertistica, didattica e di promozione artistica.

Laureatosi al Dams indirizzo musica, ha suonato e registrato molti album con importanti artisti jazz tra i quali Jerry Mulligan, Paolo Fresu, Hiram Bullock, Antonello Salis, Cheryl Porter, Roy Paci , Fabrizio Bosso, Dhafer Youssef, Daniele Scannapieco e Stefano Di Battista.

E ancora, ha collaborato con Henghel Gualdi, la Doctor Dixie Jazz Band di Nardo Giardina, il cantante lirico Ruggero Raimondi, i flautisti Giorgio Zagnoni e Andrea Griminelli, i poeti Roberto Mussapi e Davide Rondoni.

Tra le sue esperienze più prestigiose, spicca il tour, lungo due anni, al fianco di Lucio Dalla, Paolo Rossi e Vinicio Capossela. Ha lavorato anche con Renzo Arbore e Pupi Avati, oltre ad aver partecipato a diversi e noti programmi tv e radiofonici Rai e Mediaset.

Ad esempio è stato una presenza fissa a ‘Mai Dire Goal’ negli anni in cui nella trasmissione si esibivano Aldo, Giovanni e Giacomo. Ha anche preso parte ad alcuni spettacoli teatrali di Virginia Raffaele.

Ciavarella è stato un artista parecchio prolifico. Ha inciso oltre cinquanta cd di cui due come leader. Tra i tanti concerti da ricordare, spiccano quelli con Joyce Yuille, Kay Foster Jackson, Maurizio Minardi, Will Roberson, Flavio Piscopo, Felice Del Gaudio, Lele Barbieri, Beppe D’Onghia, Lele Veronesi, Antonio Marangolo, Massimo Manzi, Guido Torelli, Rita Botto, Enzo Cavalli, Sal Rosselli e tanti altri.

I riconoscimenti e la fondazione della Dams Jazz Orchestra

Il pianista ha diretto l’orchestra da camera di Bologna e l’orchestra sinfonica Umberto Giordano di Foggia. Diversi i riconoscimenti ottenuti, ad esempio nel 2001 è stato omaggiato con il Premio Dams durante le celebrazioni per il trentennale del corso di laurea bolognese. Risale invece al 2003 il premio ‘Jazz Live for Life’ promosso dall’Ant Italia.

Nel 2001 ha fatto nascere, con Paolo Granata, la Dams Jazz Orchestra, ossia l’orchestra jazz dell’Università di Bologna, composta da oltre venticinque artisti.