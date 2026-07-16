Morto Teodoro Valente presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, chi era il prof che ha dato lustro all'Italia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

È morto il direttore dell’Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente, professore all’Università La Sapienza di Roma e a capo dell’Asi dal 2023. Durante il suo mandato l’Agenzia ha avviato diversi progetti, tra cui anche la costellazione di osservazione della Terra Iride. I suoi colleghi lo hanno ricordato in una lunga nota. Al cordoglio si è unito anche il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Morto il presidente dell’Asi Teodoro Valente

A comunicare la morte di Valente al pubblico è stata una nota della stessa Asi, in cui i colleghi lo ricordano con grande stima:

Un sincero e sentito ringraziamento al professor Valente per l’azione e l’impegno lavorativo con i quali ha guidato in questo ultimo triennio l’Agenzia in una fase di grande crescita e con il raggiungimento di pregevoli risultati per tutto il settore spaziale.

ANSA

Valente aveva 65 anni e aveva seguito una carriera accademica di grande spessore. Era diventato professore ordinario all’Università La Sapienza di Roma nel 1998 ed era esperto di materiali compositi e nanotecnologie.

Il contributo di Valente all’Asi

La nota dell’Agenzia Spaziale Italiana sottolinea il contributo dato da Valente, durante i suoi tre anni di presidenza, al lavoro svolto dall’istituzione:

In tre anni, ha contribuito in maniera sostanziale ad affermare lo Spazio come filiera di assoluto rilievo per il Paese. Nel suo ruolo e in coerenza con le politiche nazionali e le linee guida governative, ha dato impulso a sforzi congiunti dei sistemi della ricerca e dell’impresa, che hanno permesso di realizzare l’ambizione italiana a livello internazionale, potenziando la leadership dell’Agenzia e di tutto il sistema spaziale italiano. Forse ti può interessare Astronauta italiano sulla Luna grazie all'accordo con la Nasa, opportunità anche per l'industria made in Italy L'intesa firmata tra il ministro Urso e il capo della Nasa rilancia la cooperazione tecnologica e industriale tra Italia e Usa anche nel campo dell'intelligenza artificiale

Oltre a gestire diversi progetti finanziati attraverso il Pnrr, Valente aveva visto da presidente l’avvio dei satelliti Iride, il nuovo sistema di osservazione della Terra dell’Asi.

Il cordoglio di Crosetto

Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso le proprie condoglianze per la morte di Valente. Ha scritto il ministro in una nota:

La sua capacità di unire ricerca, innovazione e sistema produttivo lascia un’eredità preziosa per il Paese e, in particolare, per le giovani generazioni alle quali ha sempre rivolto grande attenzione. Ai suoi cari e a tutta la comunità dell’Agenzia Spaziale Italiana giungano la mia vicinanza e il cordoglio dell’intera Difesa. Forse ti può interessare Samantha Cristoforetti ritorna sulla Terra dopo quasi sei mesi nello spazio. Il video dell'ammaraggio Dopo quasi sei mesi sulla Stazione spaziale internazionale Samantha Cristoforetti ha fatto rientro sulla Terra con la navicella Freedom di SpaceX