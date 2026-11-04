Morto Tinto Brass, per il regista simbolo dell'erotismo nel cinema italiano "la censura era la miglior nemica"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Addio al maestro del film erotico, Tinto Brass. Il mondo del Cinema è in lutto per la morte a 93 anni del regista simbolo in Italia delle pellicole a luci rosse e del voyeurismo sul grande schermo, che ha fatto dell’anticonformismo e della provocazione la cifra inconfondibile della sua arte. Una sfida alla censura, considerata la sua “migliore nemica”, cominciata sin dagli inizi della carriera.

La morte di Tinto Brass

La morte a Roma di Tinto Brass è stata comunicata dai figli Bonifacio, Beatrice e la moglie Caterina Varzi, annunciando che i funerali si terranno in forma privata.

Le condizioni psico-fisiche del regista erano salite recentemente agli onori delle cronache per il grido d’aiuto lanciato dalla coniuge, la quale aveva denunciato pubblicamente l’impossibilità del marito di spostarsi dalla casa di Isola Farnese, a causa di una frana che ha isolato per diverso tempo il piccolo borgo alle porte di Roma dove vivevano.

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Gli inizi nel cinema

Nato a Milano il 26 marzo 1933, ma cresciuto a Venezia, dove agli inizi del ‘900 si trasferì il nonno, il pittore Italico Brass, Giovanni detto “Tinto” entra nel mondo nel cinema con gli studi da montatore alla Cinémathèque Française diretta da Henri Langlois alla fine degli anni ’50, avvicinandosi così al panorama della Nouvelle Vague.

Il debutto alla regia arriva nel 1963 alla Mostra del cinema di Venezia con il tributo all’anarchismo di Chi lavora è perduto (In capo al mondo), con il quale si scontrerà da subito con la censura e a cui faranno seguito altri lavori sul filone avanguardista, prima della svolta verso l’erotismo che lo portò al successo.

Stracciando il velo del pudore e dei tabù, Tinto Brass rimarrà nella storia del cinema italiano per aver consegnato al genere erotico una filmografia di culto e di riferimento per il settore, da Salon Kitty a La Chiave, da Paprika a Monella.

La sfida alla censura

In una recente intervista ad Artribune, Tinto Brass ha ripercorso la sua carriera, affermando di non rinnegare nulla, di essersi preso “grandi soddisfazioni” e di aver “goduto ancora di più l’intensità emotiva e la ricchezza di tanti momenti” grazie alla moglie Caterina che l’ha aiutato a rileggere il suo passato.

Sulle pagine della testata, il regista ha indicato il film L’Urlo come suo manifesto politico, definendolo “ancora il mio grido contro l’ipocrisia. Volevo raccontare il mio erotismo, la mia rivolta, e sperimentare il linguaggio. Quella scelta non la rimpiango: la rabbia creativa era autentica, e l’autenticità è l’unica cosa che conta”.

Attraverso le riflessioni sulla trasgressione e la sessualità nel Cinema, Tinto Brass ha sottolineato come lungo tutta la sua carriera la censura sia stata la sua “migliore nemica”.

“Ogni volta che mi mettevano un bavaglio, trovavo un modo più elegante, più sottile, più sovversivo per dire le stesse cose. Mi ha costretto a essere più intelligente, più ironico, più immaginifico. Il divieto stimola la fantasia, e la fantasia è l’essenza dell’erotismo” ha affermato.

Intervistata da Repubblica proprio dopo la morte di Tinto Brass, Serena Grandi – protagonista tra gli altri di Miranda e Monella – ha commentato le polemiche e la censura degli anni in cui lavorava col regista: “Era tutto diverso da oggi. Ma io non mi sono mai vergognata di niente. Ho sempre adorato Tinto, perché mi ha dato tanto. E in tutti questi anni ho cercato di tenermelo vicino”.