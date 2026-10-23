Morto Tom Skerritt, il capitano Dallas di Alien e il comandante Viper di Top Gun: l'attore aveva 93 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo del cinema. È morto all’età di 93 anni l’attore statunitense Tom Skerritt, protagonista di grandi successi di Hollywood come Alien, Top Gun e Mash. È stata la famiglia a darne notizia nella giornata di giovedì 23 ottobre, parlando di un decesso per cause naturali.

Morto l’attore Tom Skerritt

Addio a Tom Skerritt, apprezzato attore caratterista che ha recitato in numerosi film di successo, tra cui Mash, Alien e Top Gun.

L’attore statunitense è morto per cause naturali mercoledì 21 ottobre, ma la famiglia ne ha dato notizia solo giovedì. Skerritt aveva 93 anni, lascia la moglie, la terza, e cinque figli.

ANSA

I suoi ruoli in Alien e Top Gun

Nel corso della sua lunga carriera Tom Skerritt ha recitato in numerosi film e serie tv, spesso con ruoli secondari.

Tra i suoi ruoli più noti al grande pubblico c’è quello del capitano Arthur Dallas, comandante della Nostromo in Alien, il primo film della nota saga di fantascienza creata da Ridley Scott.

E quello del comandante Mike “Viper” Metcalf in Top Gun, mentore del giovane pilota interpretato da Tom Cruise.

La carriera di Tom Skerritt

Nato a Detroit nel 1933, Tom Skerritt si era affermato come un apprezzato attore caratterista, recitando in numerosi film di successo.

In oltre cinquant’anni di carriera ha lavorato con alcuni dei più importanti registi di Hollywood, tra cui Robert Altman, Blake Edwards, Clint Eastwood, Ridley Scott e David Cronenberg.

L’esordio al cinema nel film del 1962 Caccia di guerra. Nel 1970 era stato Duke Forrest, uno dei protagonisti di Mash, la famosa commedia antimilitarista di Robert Altman.

Tra i suoi ruoli più noti, come detto, quelli in Alien (1979) e Top Gun (1986), ma anche quelli del cowboy John Buckman in Uomini selvaggi (1971) di Blake Edwards e dello sceriffo Bannerman in La zona morta (1983) di David Cronenberg.

Negli anni Novanta era stato anche protagonista della serie tv Picket Fences – da noi La famiglia Brock – per la qual vinse un Emmy nel 1993.