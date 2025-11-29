Morto Tom Stoppard, se ne va a 88 anni il premio Oscar autore della sceneggiatura di Shakespeare in Love

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morto Tom Stoppard, una delle voci più autorevoli della drammaturgia contemporanea. Lo scrittore si è spento nella sua casa nella contea di Dorset, circondato dall’abbraccio dei familiari. La notizia è stata diffusa dai suoi rappresentanti presso l’agenzia United Agents, che hanno ricordato l’umanità e l’ironia dell’autore. Tom Stoppard è ricordato in particolare per la sceneggiatura di Shakespeare in love.

La carriera di Tom Stoppard

Tom Stoppard era nato da una famiglia ebrea non praticante nel 1937 a Zlín, nell’allora Cecoslovacchia, con il nome di Tomáš Straussler.

La sua famiglia scappò dall’invasione nazista nel 1939, rifugiandosi prima a Singapore e poi in India. Il padre morì durante l’occupazione giapponese. La madre si risposò con il maggiore britannico Kenneth Stoppard, che adottò Tom e suo fratello. Nel 1946 la famiglia approdò definitivamente in Gran Bretagna.

ANSA

Il drammaturgo britannico Tom Stoppard e la moglie Sabrina Guinness in una foto di marzo 2016

Stoppard si formò come giornalista, prima cronista poi critico teatrale. Il successo come autore arrivò nel 1967 con Rosencrantz e Guildenstern sono morti, tragicommedia surreale che rilegge l’Amleto di Shakespeare dal punto di vista di due personaggi minori.

L’opera venne presentata al National Theatre per poi venire adattata per il cinema nel 1990. Il film vinse il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia.

Da quel momento, ogni suo nuovo testo divenne un evento internazionale. Tra le sue opere più celebri si ricordano I mostri sacri, Ogni bravo ragazzo merita un favore, The Real Thing, Dogg’s Hamlet, Cahoot’s Macbeth, Arcadia, Rock ’n’ Roll, la trilogia The Coast of Utopia e l’ultimo grande successo, Leopoldstadt, dedicato alla memoria della propria famiglia ebraica.

Parallelamente al teatro, Stoppard ha firmato sceneggiature che hanno segnato la storia del cinema. Collaborò con Terry Gilliam (Brazil), Steven Spielberg (L’Impero del Sole, Indiana Jones e l’ultima crociata), e soprattutto con John Madden, con cui vinse l’Oscar e il Golden Globe per la sceneggiatura di Shakespeare in Love nel 1999.

Gli altri riconoscimenti

Stoppard fu insignito dei più prestigiosi riconoscimenti del mondo teatrale, tra cui Tony Award, Laurence Olivier Award e dottorati honoris causa da università come Oxford, Cambridge e Yale. Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico dal 1978 e Cavaliere dal 1997, poteva fregiarsi del titolo di Sir.

La vita privata

La sua vita privata fu segnata da tre matrimoni: con Jose Ingle, con Miriam Moore-Robinson (dalla quale ebbe due figli, tra cui l’attore Ed Stoppard) e, dal 2014, con Sabrina Guinness.