Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tommaso Deriu è stato trovato senza vita. Era scomparso il 15 novembre a Capoterra, Cagliari. A dare la notizia della sua morte è stato il sindaco del comune, Beniamino Garau. Negli ultimi giorni tutta la cittadina si era mobilitata per ritrovarlo dopo l’allarme lanciato dalla sorella Carlotta. Tommaso era uscito di casa senza cellulare, denaro o documenti. Aveva 34 anni.

Capoterra, trovato morto Tommaso Deriu

Sono durate 12 giorni le ricerche di Tommaso Deriu di cui si erano perse le tracce da domenica 15 novembre a Capoterra, dove viveva.

Purtroppo, il 34enne è stato trovato senza vita, come confermato dal sindaco Beniamino Garau in un sentito post sui social.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Le ricerche del giovane che era scomparso

Tommaso era uscito di casa senza telefono, documenti o denaro. Della sua vicenda, segnalata per prima dalla sorella Carlotta, si era occupato anche il programma Rai “Chi l’ha visto”.

Per ritrovarlo, la Prefettura di Cagliari aveva fatto scattare il piano provinciale per le persone scomparse. Sulle sue tracce si erano messi i vigili del fuoco del Comando provinciale, gli agenti della polizia locale di Capoterra, le altre forze dell’ordine e i volontari della protezione civile locale. Era stato allestito un posto di comando avanzato, sul terreno avevano operato le squadre di pronto intervento insieme ai nuclei specialistici, oltre alle unità cinofile e ai piloti di droni dotati del sistema Lifeseeker.

Le operazioni non si sono mai fermate fino al tragico ritrovamento nel tardo pomeriggio di venerdì 27 novembre.

Il post d’addio del sindaco

Sui social, Beniamino Garau, sindaco di Capoterra, Cagliari, ha scritto un lungo e accorato ricordo dopo la notizia del ritrovamento del cadavere di Tommaso Deriu. “Purtroppo, la ricerca di Tommaso si conclude nel modo più triste e doloroso. Una notizia che non avrei mai voluto dare, un epilogo che tutti noi abbiamo sperato fino all’ultimo di non dover vivere”, scrive.

“In questi giorni Capoterra si è stretta attorno a Tommaso e alla sua famiglia. Lo abbiamo cercato, lo abbiamo aspettato, abbiamo sperato insieme, aggrappandoci fino all’ultimo alla possibilità di poterlo ritrovare e di poter raccontare un finale diverso. Oggi, purtroppo, a quella speranza subentra un dolore immenso”, aggiunge.

Quindi il messaggio ai suoi cari e a quanti hanno provato a rintracciarlo negli ultimi giorni. “Alla sua famiglia voglio rivolgere un pensiero speciale e un abbraccio che, in questo momento, vorrei potesse arrivare forte quanto il dolore che state vivendo. Vorrei che sentiste tutta la vicinanza di Capoterra, l’affetto sincero di ogni persona che in questi giorni ha partecipato alle ricerche, che ha sperato, che ha atteso con il cuore in sospeso. A voi, ai vostri cari, a chi ha voluto bene a Tommaso, va tutta la nostra commossa vicinanza. Oggi le parole non bastano. Riposa in pace, Tommaso”, chiosa il sindaco del comune sardo.