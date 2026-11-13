Morto Toni Capuozzo, Pier Silvio Berlusconi in lacrime: "Dolcissimo con me dopo la scomparsa di mio padre"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovedì 12 novembre Toni Capuozzo, storico inviato di guerra, scrittore e volto simbolo dell’informazione Mediaset è morto a Udine, 20 giorni dopo aver annunciato sui social di avere un tumore. Il giornalista ha lasciato un segno profondo soprattutto a Cologno Monzese, come dimostra il ricordo tra le lacrime dell’amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi.

Il ricordo di Pier Silvio Berlusconi tra le lacrime

Il giorno dopo la scomparsa di Toni Capuozzo, sui canali Mediaset è andato in onda il video con il ricordo di Pier Silvio Berlusconi: "Se n’è andato il nostro Toni, una persona a cui volevamo tutti bene, un professionista unico che rappresenta un pezzo della nostra storia e un pezzo del giornalismo italiano".

L’ad si è detto "veramente toccato" perché Capuozzo "ha dato tanto alla nostra azienda e tanto a me. Era una persona molto intelligente e soprattutto era una persona che mi ha sempre stupito per la sua incredibile libertà di pensiero, per come sapesse ascoltare tutti, anche chi aveva opinioni molto differenti dalle sue. Davvero un uomo anche di grande umanità a cui va tutto il mio bene e anche una profonda gratitudine".

L’aneddoto su Toni Capuozzo dopo la morte di Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi si è ulteriormente commosso, fino alle lacrime, con l’ultimo ricordo saltatogli alla mente, quello del gesto di Toni Capuozzo durante la commemorazione del padre, Silvio, lo scorso 12 giugno: "Lui come al solito è stato dolcissimo con me e alla fine ci siamo trovati a condividere quanto anche il passaggio, che aveva attraversato mio padre e che oggi attraversa lui, fosse da guardare non con tristezza ma con la consapevolezza di come si è vissuto. E di lasciare intorno a sé, per chi l’ha fatto, del bene e un bel ricordo".

Il rapporto tra Toni Capuozzo e Silvio Berlusconi

Toni Capuozzo era molto legato a Silvio Berlusconi. Nonostante provenisse da una formazione giovanile di sinistra – negli anni Settanta aveva militato in Lotta Continua – aveva costruito con l’ex presidente del Consiglio un rapporto solido, fondato sulla stima reciproca e su una totale autonomia intellettuale.

Approdato a Mediaset negli anni Novanta, Capuozzo riuscì a ritagliarsi lo spazio ideale per raccontare le crisi internazionali senza filtri né ingerenze editoriali, guadagnandosi il rispetto di Berlusconi. Un rapporto di fiducia rimasto intatto fino alla fine, tanto che alla scomparsa del Cavaliere, il 12 giugno 2023, fu proprio Capuozzo a essere scelto da Pier Silvio Berlusconi come volto e voce narrante dello speciale commemorativo trasmesso a reti unificate.