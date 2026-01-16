Morto Tony Dallara, aveva 89 anni: quando “Come prima” fu scartata da Sanremo ma conquistò il mondo
Addio a Tony Dallara. Il cantante è morto a Milano all’età di 89 anni. Considerato uno dei primi cosiddetti “urlatori”, fu un protagonista della musica leggera italiana a cavallo tra gli anni Cinquanta e i Sessanta, grazie ai suoi indimenticabili successi come Ti dirò, Come prima, Bambina, bambina e Romantica, con cui vinse il Festival di Sanremo del 1960 in coppia con Renato Rascel.
Nato a Campobasso il 30 giugno 1936, ultimo di cinque figli, Tony Dallara, all’anagrafe Antonio Lardera, si trasferisce con la famiglia da bambino a Milano, dove inizia la sua carriera.
Grazie anche alla passione per la musica trasmessa dal padre ex corista del Teatro alla Scala, Battista, comincia a cantare in giro per locali prima con piccoli gruppi come i Rocky mountains e I Campioni.
La carriera
Dopo alcuni primi successi, l’occasione della vita si presenta nel 1957, quando viene assunto come fattorino dall’etichetta discografica Music: il direttore Walter Guertler lo sente cantare quasi per caso al Santa Tecla di Milano e decide di metterlo sotto contratto, proponendogli il nome d’arte di Dallara, al posto del poco musicale Lardera.
Nello stesso anno incide il 45 giri di Come prima, brano già presentato alla commissione del Festival di Sanremo del 1955 ma scartato, che scalerà in poco tempo le classifiche discografiche italiane ma non solo.
