NOTIZIE
Temi Caldi:

Morto Umberto Bossi, il leader della Lega aveva 84 anni

Umberto Bossi si è spento a Varese, dal malore nel 2004 si era progressivamente allontanato dalla politica

Pubblicato: Aggiornato:

stefania bernardini

Stefania Bernardini

GIORNALISTA

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

È morto Umberto Bossi, il leader della Lega aveva 84 anni. Il fondatore del Carroccio si è spento in serata a Varese. È stato uno dei protagonisti della Seconda Repubblica, capace di stravolgere la politica italiana e di trasformare un movimento territoriale in una forza politica nazionale.

Morto Umberto Bossi

La notizia della morte del “Senatur” Umberto Bossi è stata data da fonti parlamentari.

Il fondatore della Lega Nord si è spento nella serata del 19 marzo all’ospedale di Circolo di Varese.

 

Umberto Bossi ANSA

Enel

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo