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È morto Umberto Bossi, il leader della Lega aveva 84 anni. Il fondatore del Carroccio si è spento in serata a Varese. È stato uno dei protagonisti della Seconda Repubblica, capace di stravolgere la politica italiana e di trasformare un movimento territoriale in una forza politica nazionale.

Morto Umberto Bossi

La notizia della morte del “Senatur” Umberto Bossi è stata data da fonti parlamentari.

Il fondatore della Lega Nord si è spento nella serata del 19 marzo all’ospedale di Circolo di Varese.