Morto Umberto Bossi, il leader della Lega aveva 84 anni
Umberto Bossi si è spento a Varese, dal malore nel 2004 si era progressivamente allontanato dalla politica
È morto Umberto Bossi, il leader della Lega aveva 84 anni. Il fondatore del Carroccio si è spento in serata a Varese. È stato uno dei protagonisti della Seconda Repubblica, capace di stravolgere la politica italiana e di trasformare un movimento territoriale in una forza politica nazionale.
Morto Umberto Bossi
La notizia della morte del “Senatur” Umberto Bossi è stata data da fonti parlamentari.
Il fondatore della Lega Nord si è spento nella serata del 19 marzo all’ospedale di Circolo di Varese.