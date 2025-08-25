Morto un alpinista italiano travolto da un seracco sul Monte Bianco: ricoverato il compagno di scalata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morto sul versante francese del Monte Bianco un alpinista lombardo di 49 anni, Fabio Medici, dopo essere stato travolto da un seracco (un grosso blocco di ghiaccio) insieme a un compagno di scalata, che è ora ricoverato in Francia, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto in quota sul Mont Blanc du Tacul.

Nella giornata di ieri – domenica 24 agosto 2025 – due alpinisti italiani, provenienti dalla Lombardia, sono stati vittime di un incidente mentre si trovavano sul mont Blanc du Tacul, nel versante francese del Monte Bianco.

I due alpinisti lombardi erano impegnati nell’ascesa del versante, quando sono stati improvvisamente travolti da un seracco, distaccatosi da sopra la zona della scalata.

iStock Un versante del Monte Bianco, dove un alpinista è morto dopo essere stato travolto da un seracco

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato alla morte dell’uomo, mentre il secondo alpinista presente è stato soccorso dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (Pghm) di Chamonix ed è stato portato all’ospedale francese di Sallanches, in Alta Savoia, dov’è ricoverato. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente sul Monte Bianco

I due alpinisti avevano raggiunto il rifugio Torino, che si trova a 3.375 metri di altezza sul Massiccio del Monte Bianco. Da lì avevano iniziato la loro scalata.

La vittima dell’incidente sarebbe il 49enne Fabio Medici, originario di Lurano dove lavorava per la Pneumax e dove aveva ancora la madre, come riportato da L’Eco di Bergamo. L’uomo viveva però da qualche anno a Zanica, nella provincia di Bergamo,

Si tratta del secondo bergamasco che ha perso la vita sul Monte Bianco nel giro di pochi giorni. Domenica 17 agosto è difatti morto un uomo di Treviglio, il 36enne Davide Migliorino, caduto sulla cresta del Brouillard, a 4.030 metri di quota.

I rischi della montagna: il seracco

Il seracco è una formazione tipica dei ghiacciai, che deriva dell’apertura dei crepacci. È generalmente un blocco di ghiaccio di grande taglia, che può essere di dimensioni variabili da pochi metri a centinaia di metri nei ghiacciai di maggiori dimensioni.

Un seracco cade in seguito alla fratturazione improvvisa di un corpo glaciale, ed è un grande rischio sia per gli alpinisti che si trovano in quota che per i centri abitati a valle. Il loro crollo può avvenire da un momento all’altro, e non è possibile prevederli come si fa ad esempio con le valanghe.

I soccorritori alpini rinnovano sempre l’invito a tenere alte concentrazione e prudenza in montagna, considerando che il 44% degli incidenti che si verificano in quota riguarda escursionisti colpiti da malori o rimasti coinvolti in cadute.