Morto un altro giovane dopo un tuffo nel fiume Adda a Belgiardino vicino Lodi, seconda vittima in 48 ore

Un uomo di 27 anni è morto a Belgiardino, in provincia di Lodi, dopo essersi tuffato nel fiume Adda. Recuperato dai vigili del fuoco con gommone ed elicottero, il 27enne non è sopravvissuto ai tentativi di rianimazione. Si tratta del secondo caso simile in 48 ore nello stesso fiume: quattro sono invece le vittime complessive in Lombardia in meno di due giorni.

Belgiardino, 27enne annega nel fiume Adda

Il nuovo episodio tragico è accaduto a Belgiardino, nel Lodigiano, sabato 16 agosto. A distanza di 48 ore, a perdere la vita nel fiume Adda è stato un uomo di 27 anni, che si era tuffato in acqua e non è più riemerso.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine. Le ricerche erano state avviate in tempi rapidi, condotte dai vigili del fuoco con un’autopompa, un mezzo campagnola dotato di gommone, sommozzatori e persino un elicottero.

L’episodio è avvenuto in zona Belgiardino, nel fiume Adda, in provincia di Lodi

Il recupero e i soccorsi disperati

Gli sforzi dei soccorritori si sono conclusi con il ritrovamento del giovane, che purtroppo è stato però riportato a riva ormai in una situazione critica.

Gli operatori hanno tentato a lungo di rianimare il 27enne, ma le sue condizioni non gli hanno lasciato scampo e il decesso è stato dichiarato poco dopo.

Tutta l’area in cui l’episodio è avvenuto è stata messa in sicurezza dalle forze dell’ordine, per consentire le operazioni.

Il precedente di due giorni prima

L’incidente segue di poche ore un altro annegamento nello stesso fiume, tra Merlino e Comazzo, dove un 16enne aveva perso la vita tuffandosi in una zona vietata.

Il giovane, identificato come Ahmed, era ospite di una comunità a Spino d’Adda, e si era gettato in acqua per trovare ristoro in una giornata particolarmente calda.

I “mulinelli” e le correnti veloci del fiume avevano trascinato il ragazzo lontano dalla riva: un suo amico aveva provato invano a salvarlo. Dopo il recupero del giovane dal fondale del fiume, privo di sensi, e il trasporto d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano, Ahmed è deceduto a causa delle sue gravi condizioni.

In meno di due giorni, le vittime nelle acque lombarde sono state quattro: due nell’Adda, una nel Ticino (Varese) e una nel mantovano. Nonostante l’Adda sia una meta estiva molto frequentata da famiglie e giovani, continua a rivelarsi un fiume estremamente pericoloso a causa delle correnti e delle improvvise profondità.